Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κορωπί από 2 έως 5 Νοεμβρίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Αττική Οδό, στην περιοχή του Κορωπίου, από τις 2 έως τις 5 Νοεμβρίου, λόγω εργασιών αντικατάστασης και συντήρησης αρμών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, κατά τις παραπάνω ημερομηνίες από τις 20:00 έως τις 05:00 της επόμενης ημέρας θα διακόπτεται η κυκλοφορία στους κλάδους εισόδου προς Ελευσίνα, τόσο από τη Βάρη – Κορωπί όσο και από το Μαρκόπουλο, στον κόμβο Κ2 (έξοδος και είσοδος 20).

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Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οδηγοί που κινούνται από τις συγκεκριμένες περιοχές με προορισμό την Ελευσίνα θα μπορούν να ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή μέσω του κόμβου Κ1, με έξοδο προς τις «Τοπικές Οδούς», στροφή αριστερά προς «Αθήνα» και επανείσοδο στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα – Αθήνα.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.