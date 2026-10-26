Paris Hilton: Μεταμορφώθηκε σε Britney Spears κρατώντας ένα κίτρινο φίδι

Η Paris Hilton μεταμορφώθηκε σε Britney Spears ενόψει του Halloween, αναβιώνοντας μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της παγκοσμίου φήμης τραγουδίστριας που έχουν μείνει στην ιστορία της μουσικής και της μόδας. Ειδικότερα, η διάσημη επιχειρηματίας επέλεξε ένα πράσινο τοπ, μαύρο σορτς με στρας και μπλε λεπτομέρειες, καλσόν δίχτυ και ψηλές μπότες με glitter, ενώ το look ολοκλήρωσε με εντυπωσιακά κοσμήματα και ένα μεγάλο φίδι στους ώμους της, που αποτέλεσε την πιο χαρακτηριστική λεπτομέρεια της μεταμφίεσής της και σήμα κατατεθέν της τραγουδίστριας.

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Η επιλογή της Paris Hilton κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, καθώς παρέπεμπε στην εμφάνιση της Britney Spears στα MTV Video Music Awards του 2001. Υπενθυμίζεται πως τότε η τραγουδίστρια είχε ανέβει στη σκηνή ερμηνεύοντας το “I’m a Slave 4 U” κρατώντας έναν κίτρινο πύθωνα, σε ένα performance που συζητήθηκε πολύ και παραμένει μέχρι σήμερα χαραγμένο στη μνήμη όλων.

Με τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Paris Hilton έφερε ξανά στο προσκήνιο την αισθητική των 00s, συνδυάζοντας τη νοσταλγία με το χαρακτηριστικό glam ύφος της.