Pizza Fan: Στον “αέρα” 2.500 εργαζόμενοι – Τα σενάρια για το μέλλον τους

Στον “αέρα” βρίσκονται από την περασμένη εβδομάδα περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan, διανομείς, ψήστες, μάγειρες και υπάλληλοι, σε περισσότερα από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου φοροδιαφυγής.

Μετά την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας καταστημάτων, ο οποίος κατηγορείται πως επί χρόνια έκρυβε από το Δημόσιο εκατομμύρια ευρώ, οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν γνωρίζουν τι πρόκειται να γίνει με τις θέσεις εργασίας τους και τα δεδουλευμένα τους.

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Ο δικηγόρος των εργαζομένων, Αλέξανδρος Παπαστεργιόπουλος, μιλώντας στο STAR Κεντρικής Ελλάδας, περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι. Όπως εξήγησε, οι εργαζόμενοι προσέρχονται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά ο εργοδότης αδυνατεί να τις αποδεχθεί εξαιτίας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.

Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι μια ενδεχόμενη καταγγελία των συμβάσεων ή οικειοθελής αποχώρηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αποζημιώσεις και άλλα δικαιώματα, τα οποία οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να χάσουν εξαιτίας μιας κατάστασης για την οποία δεν ευθύνονται.

Την ώρα που δεσμεύθηκαν όλοι οι λογαριασμοί, οι τραπεζικές θυρίδες και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο, από τη δέσμευση για την υπόθεση απάτης θα εξαιρεθεί ο εταιρικός λογαριασμός της Pizza Fan προκειμένου να μπορέσει να καταβληθεί η μισθοδοσία των εργαζομένων και οι εργατικές εισφορές.

Τι αναφέρει η ΓΣΕΕ

Παρέμβαση για το θέμα έκανε με ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ. Όπως αναφέρει, παρουσιάζοντας τα δεδομένα, η κατάσταση έχει ως εξής:

Kαμία δημόσια αρχή δεν διέταξε το κλείσιμο των καταστημάτων.

Οι αρχές κατάσχεσαν το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό της εταιρείας, επειδή αυτά ήταν, κατά την κατηγορία, το ίδιο το εργαλείο της απάτης. Αυτό που συνέβη, επομένως, δεν είναι ούτε θεομηνία ούτε «τεχνικό πρόβλημα». Είναι η συνέπεια επιλογών της εργοδοσίας και το κόστος του δεν μπορεί να μεταφερθεί στις πλάτες εκείνων που δούλευαν δωδεκάωρα.

επειδή αυτά ήταν, κατά την κατηγορία, το ίδιο το εργαλείο της απάτης. Αυτό που συνέβη, επομένως, δεν είναι ούτε θεομηνία ούτε «τεχνικό πρόβλημα». Είναι η συνέπεια επιλογών της εργοδοσίας και το κόστος του δεν μπορεί να μεταφερθεί στις πλάτες εκείνων που δούλευαν δωδεκάωρα. Οι συμβάσεις εργασίας είναι ζωντανές και ο νόμος είναι απολύτως σαφής. Κατά τον Αστικό Κώδικα, όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ, όταν ο εργαζόμενος είναι διαθέσιμος να δουλέψει και ο εργοδότης δεν του δίνει δουλειά, ο εργοδότης οφείλει ολόκληρο τον μισθό. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσεται μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δηλαδή ενός γεγονότος απρόβλεπτου και ξένου προς τον ίδιο, που δεν μπορούσε να αποτραπεί με κανέναν τρόπο. Τα δικαστήρια το έχουν κρίνει πάγια: ό,τι προκύπτει από τη δραστηριότητα και τις επιλογές της ίδιας της επιχείρησης βαραίνει την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, ενόψει της καταβολής του μισθού Οκτωβρίου, πρέπει να καταβληθούν άμεσα και στο ακέραιο οι μισθοί, όλα τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζόμενου από τον εργοδότη του, είτε αυτός είναι η κεντρική εταιρεία είτε τα επιμέρους καταστήματα του δικτύου.

Επίσης, πρέπει να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας και να μη γίνει καμία απόλυση, ενώ κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να πιεστεί να παραιτηθεί και να χάσει έτσι τα δικαιώματά του.