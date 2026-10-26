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ΕΛΛΑΔΑ

“Χωριάτικο”: Στο “στόχαστρο” υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που ειδοποιούσαν για προσεχείς ελέγχους στα καταστήματα

Μετά από εντολή του Γιώργου Πιτσιλή

“Χωριάτικο”: Στο “στόχαστρο” υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που ειδοποιούσαν για προσεχείς ελέγχους στα καταστήματα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών σχετικά με την υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας φούρνων “Χωριάτικο“, μετά και τις συλλήψεις 59 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταξύ αυτών και του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής ζήτησε εγγράφως σήμερα από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνά τους ή από στοιχεία, που έχουν στην κατοχή τους, για ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις καταγγελίες περί φερόμενης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενο έλεγχο στην κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή επιχείρηση εστίασης.

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Κινητοποίηση στα γραφεία της Pizza Fan στο Χαλάνδρι πραγματοποίησαν εργαζόμενοι και το Συνδικάτο Επισιτισμού Αττικής, ζητώντας διασφάλιση της απασχόλησης και όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.