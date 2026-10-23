Pizza Fan: «Οι δωρεάν προσφορές ίσως προκάλεσαν σύγχυση στον τζίρο» – Η πρώτη απάντηση για την υπόθεση φοροδιαφυγής

Την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της για τη μεγάλη υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής, που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, πραγματοποιεί η Pizza Fan, υποστηρίζοντας ότι οι πολυάριθμες προωθητικές ενέργειες με δωρεάν προϊόντα ενδέχεται να έχουν προκαλέσει σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της.

Με δελτίο Τύπου που εξέδωσε, η γνωστή αλυσίδα εστίασης δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης και των φορολογικών αρχών, ενώ ζητά συγγνώμη από τους καταναλωτές για την αιφνίδια διακοπή της εξυπηρέτησης.

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Η ανακοίνωση έρχεται στον απόηχο της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση φερόμενης μη απόδοσης ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ, για την οποία έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με την αλυσίδα.

«Ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου»

Το σημείο της ανακοίνωσης που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά τις δωρεάν προσφορές της εταιρείας.

Η Pizza Fan αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με το προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER για τον μηχανισμό με το «κέρασμα» και τις αποδείξεις, οι Αρχές ερευνούν εάν παραγγελίες που πληρώνονταν κανονικά από πελάτες εμφανίζονταν μέσω ειδικού λογισμικού ως δωρεάν προϊόντα.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, επικαλείται το ενδεχόμενο σύγχυσης από τις πραγματικές προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούσε.

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Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν εξηγεί ειδικότερα τη λειτουργία του λογισμικού που εξετάζουν οι Αρχές ούτε απαντά αναλυτικά στα ευρήματα της αστυνομικής και φορολογικής έρευνας.

Η εκδοχή που παρουσιάζει η Pizza Fan παραμένει θέση της εταιρείας και δεν συνιστά επιβεβαιωμένο συμπέρασμα για την προέλευση των οικονομικών αποκλίσεων.

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«Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης»

Στο δελτίο Τύπου, η Pizza Fan υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την κατάσταση και δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές.

«Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει», αναφέρει.

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Η δήλωση γίνεται ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την οικονομική δραστηριότητα της αλυσίδας.

Όπως αποκάλυψε το DEBATER, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ψηφιακό αρχείο παραγγελιών στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, το οποίο εξετάζεται για να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν συναλλαγές που δεν αποτυπώνονταν στα επίσημα φορολογικά στοιχεία.

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Προτεραιότητα οι 2.500 εργαζόμενοι και τα καταστήματα franchise

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Pizza Fan στους εργαζομένους και στους συνεργάτες του δικτύου της.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στα καταστήματά της απασχολούνται περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι, ενώ οι ετήσιες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για το προσωπικό ανέρχονται σε σημαντικά ποσά.

Ειδικότερα, η Pizza Fan αναφέρει ότι καταβάλλονται:

Πάνω από 36 εκατ. ευρώ ετησίως για αποδοχές εργαζομένων.

για αποδοχές εργαζομένων. Πάνω από 9 εκατ. ευρώ ετησίως για ασφαλιστικές εισφορές.

για ασφαλιστικές εισφορές. Απασχολούνται περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι στα καταστήματα του δικτύου.

Η εταιρεία δηλώνει ότι επιδιώκει συντονισμό με τους franchisees και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την αναστάτωση.

Τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία προέρχονται από την ανακοίνωση της εταιρείας και δεν συνοδεύονται στο δελτίο Τύπου από ανεξάρτητη τεκμηρίωση.

Ζητά συγγνώμη για τη διακοπή της εξυπηρέτησης

Η Pizza Fan αναγνωρίζει ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει προβλήματα τόσο στους συνεργάτες όσο και στους πελάτες της.

«Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος», σημειώνει.

Παράλληλα, θέτει ως στόχο την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία του δικτύου.

Η αναφορά συνδέεται με τα προβλήματα στις παραγγελίες της Pizza Fan που κατέγραψε το DEBATER, όταν καταστήματα εμφανίστηκαν εκτός σύνδεσης σε πλατφόρμες διανομής φαγητού, ενώ υπήρχαν δυσκολίες και στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

Η εταιρεία δεν ανακοινώνει συγκεκριμένη ημερομηνία για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου.

Η υπόθεση των 25 εκατ. ευρώ και οι συλλήψεις

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις εξελίξεις στην έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και των φορολογικών αρχών για υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι Αρχές εξετάζουν εάν μέσω ειδικού λογισμικού αποκρύπτονταν έσοδα και δεν αποδιδόταν ο αναλογών ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν αναφερθεί 21 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά το χρονικό των συλλήψεων και τον εντοπισμό κρύπτης με περίπου 1,1 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης αποφάσισε την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Pizza Fan μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Η ποινική και φορολογική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Η πλήρης ανακοίνωση της Pizza Fan

«Η Pizza Fan προχωρά σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει, έχοντας πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και με σεβασμό προς τους εργαζομένους των καταστημάτων, τους franchisees και το καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει.

Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, στόχος μας είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας. Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος.

Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν».