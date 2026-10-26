Βάλια Χατζηθεοδώρου για Έλενα Χριστοπούλου: «Είναι κάτι που τη βαραίνει, αλλά τώρα νιώθει πιο έτοιμη να μιλήσει»

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε για την επικοινωνία που είχε με την Έλενα Χριστοπούλου, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη της γνωστής μάνατζερ με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η συνεργάτιδα της Σίσσυς Χρηστίδου το πρωί της Δευτέρας (26/10) βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης μέσα από την εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” και αναφέρθηκε στην προσωπική επικοινωνία που είχε με την μάνατζερ.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους μίλησαν τηλεφωνικά την προηγούμενη ημέρα και η γνωστή μάνατζερ φαίνεται πως αισθάνεται πλέον πιο έτοιμη να τοποθετηθεί δημόσια για όσα έχουν συμβεί, αλλά και να προχωρήσει στις δικές της νομικές κινήσεις. “Χθες που μιλήσαμε με την Έλενα, αυτό που μου είπε είναι ότι νιώθει πολύ πιο έτοιμη να μιλήσει, να απαντήσει, να κάνει και τις δικές της κινήσεις, όπως βλέπουμε, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ κι εκείνη και η εταιρεία. Δεν το εύχεται σε κανέναν όλο αυτό που περνάει, είναι κάτι που τη βαραίνει πολύ”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

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Η δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η υπόθεση ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξακολουθεί να απασχολεί τη δημοσιότητα, μετά το τέλος της επαγγελματικής συνεργασίας τους το 2024. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι και σήμερα, η Έλενα Χριστοπούλου έχει κινηθεί δικαστικά διεκδικώντας ποσό άνω των 150.000 ευρώ για αμοιβές που συνδέονται με τηλεοπτικές συμφωνίες. Από την πλευρά της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει εκφράσει τις δικές της αιτιάσεις για τη διαχείριση των επαγγελματικών της υποθέσεων.