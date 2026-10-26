Pizza Fan: Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των 23 κατηγορουμένων για τη φοροδιαφυγή των 25 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση φοροδιαφυγής της Pizza Fan, η οποία εκτιμάται ότι δεν απέδωσε στο δημόσιο φόρους ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου οι απολογίες των 23 συλληφθέντων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες, με την διαδικασία να πραγματοποιείται σε ομάδες.

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Η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων αναμένεται να περάσει σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, ενώ για αύριο, Τρίτη, 27 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των βασικών κατηγορουμένων της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο επιχειρηματίας που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος και ιδιοκτήτης της Pizza Fan.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις έρευνες στο σπίτι του επιχειρηματία εντοπίστηκε συλλογή 92 πολύτιμων ρολογιών, κοσμήματα και μετρητά που ξεπερνούν το 1,17 εκατομμύριο ευρώ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει εκτενή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, καθώς και συνομιλίες μεταξύ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι εκτεινόταν σε βάθος δεκαετίας.

Οι κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια σε συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε η φοροδιαφυγή, με τη χρήση εικονικών κερασμάτων και πρακτικών που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων.

Συνολικά, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 23 άτομα, ενώ στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί. Η εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα της δικαστικής έρευνας.

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Οι κατηγορίες σε βάρος των εμπλεκομένων παραμένουν υπό διερεύνηση και οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.