Τσίπρας: Προτείνει τον «Νονό» με αιχμές για Pizza Fan, στημένα στο μπάσκετ και βουλευτή της ΝΔ

Τον «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας ως την πρώτη κινηματογραφική του πρόταση, εγκαινιάζοντας μια νέα σειρά αναρτήσεων με τις οποίες θα σχολιάζει κάθε Σάββατο την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) συνόδευσε την επιλογή του με αναφορές σε τρεις υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα τη δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες: την έρευνα για εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης, τις καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και την επιδότηση εταιρείας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

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Με την επιλογή της εμβληματικής ταινίας του 1972, ο πρώην πρωθυπουργός αφήνει σαφείς πολιτικές αιχμές, χωρίς να κατονομάζει ευθέως πρόσωπα ως υπεύθυνα για παράνομες πράξεις.

«Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα είναι συμπτωματική. Είναι;»

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά με μια γνώριμη κινηματογραφική φράση:

«Έχετε ακούσει τη φράση “Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες”;»

Στη συνέχεια εξηγεί το σκεπτικό της νέας του πρωτοβουλίας:

«Κι όμως πολλές φορές η επικαιρότητα μας δίνει ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας. Με αφορμή την επικαιρότητα, λοιπόν, κάθε Σάββατο θα σας προτείνω μια ταινία αντί σχολίου».

Η ανάρτηση αποκτά σαφώς πολιτικό χαρακτήρα με την επόμενη φράση:

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«Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική. Είναι;»

Οι τρεις υποθέσεις που επικαλείται

Ο Αλέξης Τσίπρας παραθέτει τρεις τίτλους ειδήσεων που, όπως σημειώνει, ξεχώρισαν την εβδομάδα που πέρασε.

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Πρώτα αναφέρεται σε «υπόθεση φοροδιαφυγής μαμούθ σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης», παραπέμποντας εμμέσως στην υπόθεση της Pizza Fan.

Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής και φορολογικής έρευνας, με την ΕΛ.ΑΣ. να εκτιμά τη ζημιά του Δημοσίου σε περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ.

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Το DEBATER έχει παρουσιάσει τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας για την Pizza Fan, τις 23 συλλήψεις και τα 109 επιπλέον πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η δεύτερη αναφορά αφορά τις «καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διαιτησία, χρηματισμούς και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ».

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Πρόκειται για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές δικαστικές εξελίξεις και έντονες αντιδράσεις στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Δείτε επίσης όλες τις εξελίξεις για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η τρίτη υπόθεση αφορά, σύμφωνα με την ανάρτηση, επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε εταιρεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα για την ανάπτυξη δραστηριότητας θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία.

Η αναφορά μεταφέρεται ως ισχυρισμός του Αλέξη Τσίπρα και δεν συνιστά από μόνη της διαπίστωση παρανομίας.

«Δεν θα μπορούσα παρά να σας προτείνω τον Νονό»

Αφού παραθέτει τις τρεις ειδήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας καταλήγει στη δική του κινηματογραφική επιλογή:

«Δεν θα μπορούσα παρά να σας προτείνω τον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Καλή θέαση!»

Η επιλογή της ταινίας, που πραγματεύεται την εξουσία, τις σχέσεις επιρροής και το οργανωμένο έγκλημα, προσδίδει στην ανάρτηση έναν σατιρικό αλλά και έντονα επικριτικό πολιτικό χαρακτήρα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επιχειρεί να σχολιάσει τις εξελίξεις χωρίς μια συμβατική πολιτική ανακοίνωση, επιλέγοντας τον συμβολισμό του κινηματογράφου.