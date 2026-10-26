Ηλιάνα Παπαγεωργίου: “Είναι περίεργο που το γνωρίζετε εσείς και όχι εγώ” – Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα περί αγωγής της Έλενας Χριστοπούλου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε την πρώτη της απάντηση στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για νέα αγωγή της Έλενας Χριστοπούλου σε βάρος της, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 και στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα. Το μοντέλο και παρουσιάστρια ανέφερε πως δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Έλενα Χριστοπούλου φέρεται να έχει καταθέσει αγωγή διεκδικώντας ποσό άνω των 150.000 ευρώ, το οποίο αφορά αμοιβές από τηλεοπτικές συνεργασίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η παρουσιάστρια και μοντέλο από την πλευρά της δήλωσε πως δεν γνώριζε κάτι για τη νέα αυτή νομική κίνηση, σημειώνοντας ότι μόλις είχε επιστρέψει από ταξίδι.

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“Δεν έχω καμία ενημέρωση ούτε για νέα αγωγή, ούτε για παλιά αγωγή. Γενικά δεν έχω ενημέρωση για καμία αγωγή. Μάλιστα… Μόλις προσγειώθηκα. Θα το διερευνήσω και αν ισχύει, προφανώς επιφυλάσσομαι τα νόμιμα. Εγώ δεν έχω κάποια γνώση, οπότε ξέρεις τι, ας μην το ανοίξουμε. Γιατί εφόσον δεν το γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος, είναι και περίεργο να το γνωρίζετε εσείς. Οπότε, αν έχει πάει αυτό στη Δικαιοσύνη, θα το μάθω. Επιφυλάσσομαι τα νόμιμα και έχω εμπιστοσύνη προφανώς στην ελληνική Δικαιοσύνη”, ανέφερε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στον Γρηγόρη Μπάκα.

Στη συνέχεια όταν ρωτήθηκε από τον Γρηγόρη Μπάκα αν είχε ενημερωθεί για κάποια προηγούμενη αγωγή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επανέλαβε: “Καμία αγωγή δεν έχω. Καμία αγωγή δεν έχω», προσθέτοντας με νόημα: «Μπορεί να με περιμένει κάποια σπίτι μου. Δεν έχω καμία αγωγή, όχι. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε να τελειώσει κι αυτό. Θα μείνω στις χαρές του γάμου μου”.