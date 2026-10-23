Στημένοι αγώνες: Στη φυλακή ο Πέτρος Παπαπέτρου – Πώς δικαιολόγησε τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του

Προφυλακιστέος κρίθηκε το βράδυ της Παρασκευής (23/10) ο πρώην διεθνής διαιτητής μπάσκετ Πέτρος Παπαπέτρου, μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση των καταγγελιών περί χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η απόφαση για την προσωρινή κράτησή του ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από απολογητική διαδικασία που διήρκεσε περίπου οκτώμισι ώρες.

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Ο πρώην διαιτητής αντιμετωπίζει την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκε στην κατοικία του στην Κατερίνη.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμες επαγγελματικές και οικογενειακές πηγές.

Η εξήγηση για τα 820.000 ευρώ: Εισοδήματα 1,5 εκατ. ευρώ σε 25 χρόνια

Σύμφωνα με πληροφορίες για την απολογία του, ο Πέτρος Παπαπέτρου προσκόμισε οικονομικά στοιχεία και έγγραφα, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων.

Κατά τους ισχυρισμούς του, από το 2001 έως το 2026 τα συνολικά εισοδήματα του ίδιου και της οικογένειάς του προσεγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Όπως υποστήριξε, τα ποσά προέρχονται από τη μακρόχρονη ενασχόλησή του με τη διαιτησία, την εργασία του σε δασαρχείο, οικογενειακά εισοδήματα και πωλήσεις ακινήτων.

Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε ότι διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη, διατηρεί περιορισμένα προσωπικά έξοδα και είχε επιλέξει να αποταμιεύει σημαντικό μέρος των χρημάτων του.

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Σύμφωνα με την υπερασπιστική του θέση, το ποσό συγκεντρώθηκε σταδιακά μέσω τραπεζικών αναλήψεων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.

Τα έγγραφα που προσκομίστηκαν αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της απολογίας, χωρίς ωστόσο να αποτραπεί η απόφαση προσωρινής κράτησης.

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Αρνήθηκε τέσσερις καταγγελίες δωροδοκίας

Ο πρώην διεθνής διαιτητής φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά τέσσερα περιστατικά δωροδοκίας που του αποδίδονται βάσει μαρτυρικής κατάθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αμφισβήτησε την αξιοπιστία του συγκεκριμένου μάρτυρα και υποστήριξε ότι για δύο από τις συναντήσεις που περιγράφονται διαθέτει στοιχεία πως βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο.

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Αρνητική ήταν η θέση του και για τα υπόλοιπα δύο περιστατικά.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχει απασχολήσει τις Αρχές και το προσωνύμιο «Γραμμάριος», το οποίο εμφανίζεται σε αναφορές της δικογραφίας.

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Η πλευρά του Παπαπέτρου υποστηρίζει ότι η σχετική αναφορά του μάρτυρα είχε ειρωνικό χαρακτήρα και παρερμηνεύθηκε.

Ο δικηγόρος του προαναγγέλλει προσφυγή

Μετά την απόφαση προσωρινής κράτησης, ο συνήγορός του, Ορέστης Γεωργιάδης, εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις για το κατηγορητήριο.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η υπεράσπιση έχει προσκομίσει σημαντικό αριθμό εγγράφων για τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων, ενώ χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «σαθρό».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εντός δέκα ημερών θα ασκηθεί προσφυγή στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κατά της απόφασης προσωρινής κράτησης.

Η υπεράσπιση επιμένει στην πλήρη άρνηση οποιασδήποτε εμπλοκής του πρώην διαιτητή σε πράξεις δωροδοκίας ή χειραγώγησης αγώνων.

Τα 931.463 ευρώ που κατασχέθηκαν συνολικά

Η υπόθεση έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις μετά την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας και τη σύλληψη έξι προσώπων που συνδέονται με τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Όπως έχει ήδη γράψει το DEBATER, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν συνολικά 931.463 ευρώ, καθώς και κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα.

Το ποσό των 820.000 ευρώ που βρέθηκε στην κατοικία του Παπαπέτρου αποτελεί μέρος των συνολικών κατασχέσεων.

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Την Κυριακή απολογούνται Λιόλιος και Μαυραγάνης

Η απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου ήταν η πρώτη από τις έξι που έχουν προγραμματιστεί για την υπόθεση.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν η διεθνής διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, ο Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Υπενθυμίζεται ότι το DEBATER είχε παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα των απολογιών και τις θέσεις των κατηγορουμένων.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η απόφαση προσωρινής κράτησης του Πέτρου Παπαπέτρου δεν συνιστά κρίση περί ενοχής.