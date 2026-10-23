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Αττική Οδός: Τροχαίο με δύο ΙΧ στο ύψος του Αμαρουσίου – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Ελευσίνα

Δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο 28,9ο χιλιόμετρο της Αττικής Οδού, στο ύψος του Αμαρουσίου, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προς Ελευσίνα.

Αττική Οδός: Τροχαίο με δύο ΙΧ στο ύψος του Αμαρουσίου – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Ελευσίνα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (23/10) στην Αττική Οδό, στο ύψος του Αμαρουσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή ενημέρωση, στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία συγκρούστηκαν στο 28,9ο χιλιόμετρο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

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Εξαιτίας της σύγκρουσης παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία, με τους οδηγούς που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Δεν υπάρχει επίσης νεότερη επιβεβαιωμένη ενημέρωση για τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης της κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι προβλήματα στην κυκλοφορία της Αττικής Οδού είχαν καταγραφεί και τις προηγούμενες ημέρες, με καθυστερήσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου.

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