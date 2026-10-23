S&P: Διατήρησε την Ελλάδα στο BBB – Πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% και χρέος στο 107% έως το 2029

Στην επενδυτική βαθμίδα BBB, με σταθερές προοπτικές, διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας ο αμερικανικός οίκος S&P Global Ratings, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και τις ισχυρές δημοσιονομικές της επιδόσεις.

Στην αξιολόγησή του, ο οίκος προβλέπει ότι η χώρα θα καταγράψει το 2026 πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ, ενώ εκτιμά ότι το καθαρό δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται, φτάνοντας στο 107% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2029.

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Παρά τη θετική αποτίμηση των οικονομικών επιδόσεων, η S&P διατηρεί επιφυλάξεις για τα υψηλά επίπεδα δημόσιου και εξωτερικού χρέους, καθώς και για τις εξωτερικές ανισορροπίες της χώρας.

Γιατί η S&P διατήρησε την Ελλάδα στο BBB

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις διαδοχικές διεθνείς κρίσεις, με τις επενδύσεις, τον τουρισμό και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας να στηρίζουν την ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, οι οποίες, σε συνδυασμό με τη μείωση της ανεργίας, συμβάλλουν στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Η S&P επισημαίνει ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και η τήρηση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων περιορίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από τις εξωτερικές οικονομικές ανισορροπίες.

Πλεόνασμα 3,8% το 2026 – Πάνω από τον στόχο ο προϋπολογισμός

Η S&P εκτιμά ότι η Ελλάδα θα υπερβεί τους δημοσιονομικούς στόχους της για το 2026.

Όπως αναφέρει, τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Αύγουστο δείχνουν υπέρβαση περίπου 1,1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, λόγω των αυξημένων εσόδων από τον τουρισμό, της βελτίωσης της απασχόλησης και των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.

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Ο οίκος προβλέπει συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ για το 2026, περίπου μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από τον αρχικό κυβερνητικό στόχο.

Για την περίοδο 2027–2029 εκτιμά ότι τα συνολικά δημοσιονομικά πλεονάσματα θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 0,2% του ΑΕΠ, ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα θα κινηθούν στο 3,2%.

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Στο 107% του ΑΕΠ το καθαρό δημόσιο χρέος το 2029

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη της S&P για τη συνεχιζόμενη μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Ο οίκος υπολογίζει ότι το καθαρό δημόσιο χρέος, δηλαδή μετά την αφαίρεση των ταμειακών διαθεσίμων, θα περιοριστεί στο 123% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026, μειωμένο κατά 40 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2019.

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Τα ταμειακά αποθέματα της χώρας εκτιμώνται σε 33 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 12,4% του ΑΕΠ.

Με δεδομένη τη συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη σταθερή ονομαστική ανάπτυξη, η S&P προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση του καθαρού χρέους στο 107% του ΑΕΠ έως το 2029.

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Ανάπτυξη 2,1% και κατά κεφαλήν ΑΕΠ 35.100 δολάρια

Η S&P εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από εκείνους πολλών ευρωπαϊκών οικονομιών.

Για την περίοδο 2027–2029 προβλέπει μέση ετήσια ανάπτυξη 2,1%, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις, τον τουρισμό και την περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο εισέρχεται στην τελική φάση υλοποίησής του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας θα μπορούσε να φτάσει τα 35.100 δολάρια το 2029, από επίπεδο που αντιστοιχούσε στο 47% του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2019 σε 55% το 2029.

Πότε μπορεί να αναβαθμιστεί ή να υποβαθμιστεί η Ελλάδα

Παρά τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, η S&P διατηρεί σταθερές τις προοπτικές της χώρας, σταθμίζοντας τα θετικά στοιχεία με τις εξωτερικές ανισορροπίες και το υψηλό δημόσιο χρέος.

Ο οίκος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αναβάθμισης εφόσον περιοριστεί ουσιαστικά και με βιώσιμο τρόπο η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τις εισαγωγές ή μειωθεί σημαντικά το εξωτερικό χρέος.

Αντίθετα, ενδεχόμενη σοβαρή επιδείνωση των δημοσιονομικών επιδόσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Τι έχουν αποφασίσει οι υπόλοιποι οίκοι αξιολόγησης

Η S&P είναι ο τέταρτος από τους πέντε αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οίκους αξιολόγησης που εξετάζουν την ελληνική οικονομία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Τον Σεπτέμβριο, η Scope Ratings αναβάθμισε την Ελλάδα στο BBB+, ενώ η Moody’s διατήρησε το Baa3, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές σε θετικές. Αντίστοιχα, η DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση BBB.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, οι αποφάσεις της Scope και της Moody’s τον Σεπτέμβριο αποτέλεσαν θετικό σήμα για την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν επισημάνει τη σημασία των επενδύσεων και της βελτίωσης του παραγωγικού μοντέλου.

Τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2026 αναμένεται να ολοκληρώσει η Fitch τον Νοέμβριο.