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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 61-64: Από το +16 στην ήττα – Λύγισε στο φινάλε με άστοχο τρίποντο του Βεζένκοφ

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν ακόμη και με 16 πόντους, αλλά οι σημαντικές απουσίες και το επιθετικό μπλακ άουτ στο τέλος έφεραν την ήττα στη Sunel Arena.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 61-64: Από το +16 στην ήττα – Λύγισε στο φινάλε με άστοχο τρίποντο του Βεζένκοφ
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 61-64 από τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Την πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα του στη EuroLeague γνώρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είχε τον έλεγχο για το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ηττήθηκε με 61-64 από τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena, για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προηγήθηκε ακόμη και με 16 πόντους (30-14) στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι πραγματοποίησαν την ανατροπή στα τελευταία λεπτά.

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Καθοριστικό αποδείχθηκε το επιθετικό μπλακ άουτ των Πειραιωτών στο φινάλε, καθώς έμειναν χωρίς πόντο στα τελευταία 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ αστόχησε στο τρίποντο που θα μπορούσε να στείλει τον αγώνα στην παράταση.

Κυρίαρχος στην πρώτη περίοδο ο Ολυμπιακός

Παρά τις σημαντικές απουσίες των Φουρνιέ και Μοντέρο λόγω τραυματισμών, αλλά και του τιμωρημένου Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος να επιβάλει τον ρυθμό του.

Με όπλο την εξαιρετική του άμυνα, πραγματοποίησε σερί 17-0 και περιόρισε τη Φενέρμπαχτσε στους μόλις οκτώ πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 20-8.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας στο +16, πριν οι φιλοξενούμενοι περιορίσουν τη διαφορά στους δέκα πόντους στο ημίχρονο (34-24).

Η αντεπίθεση της Φενέρμπαχτσε και το θρίλερ στο τέλος

Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με τη Φενέρμπαχτσε να ανεβάζει την πίεσή της και να μειώνει σε 36-34.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με πρωταγωνιστή τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έδωσε σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι, διατηρώντας την ελληνική ομάδα μπροστά με 49-45 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

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Στην τελευταία περίοδο, όμως, οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εκμεταλλεύτηκαν την επιθετική δυστοκία των γηπεδούχων.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 61-51, αλλά η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε και πέρασε μπροστά με 61-62, χάρη σε καλάθι του Γουέιντ Μπόλντγουιν.

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Στα τελευταία δευτερόλεπτα οι φιλοξενούμενοι διεύρυναν το προβάδισμά τους από τη γραμμή των βολών, διαμορφώνοντας το 61-64.

Ο Βεζένκοφ είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στην τελευταία επίθεση, όμως το τρίποντό του δεν βρήκε στόχο.

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Στο 5-2 ο Ολυμπιακός – Στην κορυφή η Φενέρμπαχτσε

Μετά την ήττα, ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 5-2, ενώ η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στο 6-1, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 17 πόντους, ενώ ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πρόσθεσε 12 και ο Τάισον Γουόρντ 11.

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Για τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισαν ο Σιλντς με 17 πόντους και ο Μπόλντγουιν με 14.

Τα δεκάλεπτα: 20-8, 34-24, 49-45, 61-64.

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