Βάσω Τσαρούχα: Από τα παρκέ της EuroLeague στη ΓΑΔΑ – Την Πέμπτη στην Ευελπίδων για την υπόθεση των στημένων αγώνων

Στο επίκεντρο των καταιγιστικών δικαστικών εξελίξεων που συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται η διεθνής διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, η οποία συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από την Τουρκία, στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Η Ελληνίδα ρέφερι οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), όπου αναμένεται να παραμείνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν μεταφερθεί το πρωί της Πέμπτης (22/10) στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

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Η σύλληψή της αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην υπόθεση, καθώς πρόκειται για διαιτήτρια με διεθνή παρουσία και συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Την ίδια ώρα, η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε ότι την θέτει σε διαθεσιμότητα από τη διαιτησία όλων των διοργανώσεών της, μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των ελληνικών Αρχών όσο και η εσωτερική διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης.

Η σύλληψη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά την επιστροφή από την Τουρκία

Η Βάσω Τσαρούχα επέστρεψε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Τετάρτης από την Τουρκία, όπου είχε μεταβεί για τις διαιτητικές της υποχρεώσεις σε αγώνα του EuroCup.

Συγκεκριμένα, είχε οριστεί στην αναμέτρηση της Τουρκ Τέλεκομ με τη Σιαουλιάι.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αστυνομικοί την περίμεναν στο αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος της στο πλαίσιο της έρευνας για τους φερόμενους ως στημένους αγώνες.

Μετά την άφιξή της, η διεθνής διαιτήτρια συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ.

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Η άφιξή της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής καταγράφηκε και από τηλεοπτικές κάμερες, με τη Βάσω Τσαρούχα να εμφανίζεται έχοντας καλυμμένο το κεφάλι της με κουκούλα.

Η υπόθεση στην οποία περιλαμβάνεται ερευνάται από τις δικαστικές Αρχές και αφορά καταγγελίες για πιθανή χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ.

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Την Πέμπτη στην Ευελπίδων – Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί

Η επόμενη κρίσιμη ημέρα για τη Βάσω Τσαρούχα είναι η Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Η διεθνής διαιτήτρια αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων μαζί με τους υπόλοιπους πέντε συλληφθέντες.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν αρχικά στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων, στο Κτίριο 16, και στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, στο Κτίριο 9.

Η δικαστική διαδικασία αφορά κατηγορίες που συνδέονται, κατά περίπτωση, με δωροδοκία και δωροληψία στον αθλητισμό και με τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.

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Συνολικά, οι έξι συλληφθέντες είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, η Βάσω Τσαρούχα, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο Τάσος Πηλοΐδης, ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Γιώργος Μαυραγάνης.

Η παρουσία τους ενώπιον των δικαστικών Αρχών δεν προδικάζει την έκβαση της υπόθεσης, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους.

Εκτός EuroLeague μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες

Άμεση ήταν η αντίδραση της EuroLeague Basketball μετά τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη της Ελληνίδας διαιτήτριας.

Η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε την προσωρινή απομάκρυνση της Βάσως Τσαρούχα από τη διαιτησία όλων των διοργανώσεών της.

Στην ανακοίνωσή της, η EuroLeague αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη με αφορμή τις ενέργειες των ελληνικών Αρχών και ότι η διαθεσιμότητα θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της ελληνικής έρευνας και της δικής της εσωτερικής εξέτασης.

Η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαιτητική παρουσία της Τσαρούχα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητά της να συνεχίσει να ορίζεται σε αγώνες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Πρόκειται, ωστόσο, για προσωρινό μέτρο και όχι για τελεσίδικη πειθαρχική κύρωση ή διαπίστωση ενοχής.

Η έρευνα για τους περίπου 50 αγώνες

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ αφορά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα στοιχεία, περίπου 50 αγώνες κατά την περίοδο 2016–2026.

Στο υλικό της εισαγγελικής έρευνας φέρονται να περιλαμβάνονται καταγγελίες, καταθέσεις μαρτύρων, γραπτά μηνύματα και άλλα στοιχεία που εξετάζονται ως προς το ενδεχόμενο χειραγώγησης αποτελεσμάτων.

Η διερεύνηση δεν περιορίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποκλειστικά στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, αλλά εκτείνεται και σε άλλες διοργανώσεις.

Όπως είχε αναφέρει το DEBATER στο ρεπορτάζ για την υπόθεση των περίπου 50 αγώνων και τις συλλήψεις, οι δικαστικές εξελίξεις προκάλεσαν έντονους κραδασμούς στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, το DEBATER είχε μεταδώσει και την παράδοση του έκτου κατηγορουμένου στη ΓΑΔΑ, εξέλιξη με την οποία ολοκληρώθηκαν οι συλλήψεις των έξι προσώπων σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα.

Στο μικροσκόπιο η εμπλοκή της Τσαρούχα

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ακριβές περιεχόμενο των στοιχείων που οι δικαστικές Αρχές αποδίδουν στη Βάσω Τσαρούχα.

Μέχρι στιγμής, από τα δημοσιευμένα στοιχεία δεν προκύπτει με επαρκή σαφήνεια ποιοι συγκεκριμένοι αγώνες συνδέονται με την ίδια, ούτε ποια επιμέρους πράξη φέρεται να της αποδίδεται.

Οι πληροφορίες αυτές αναμένεται να αποσαφηνιστούν κατά την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας.

Η διεθνής διαιτήτρια διατηρεί πλήρως το τεκμήριο αθωότητας και έχει το δικαίωμα να αντικρούσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Σε κάθε περίπτωση, η σύλληψή της, η μεταφορά της στη ΓΑΔΑ και η απόφαση της EuroLeague να τη θέσει προσωρινά εκτός διαιτησίας συνιστούν εξελίξεις με σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην προσωπική της επαγγελματική πορεία όσο και στο ελληνικό μπάσκετ συνολικά.

Το επόμενο κεφάλαιο της υπόθεσης αναμένεται να γραφτεί την Πέμπτη στα δικαστήρια της Ευελπίδων.