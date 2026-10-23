Αχαΐα: Διασωληνωμένος 17χρονος μετά από τροχαίο – Βρήκαν αίματα στην άσφαλτο, αλλά όχι το δίκυκλο

Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, νοσηλεύεται ένας 17χρονος, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στις Καμάρες Αιγίου, στην Αχαΐα.

Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο του περιστατικού εντόπισαν ίχνη που παραπέμπουν σε τροχαίο ατύχημα, καθώς και αίματα στο οδόστρωμα, χωρίς ωστόσο να βρουν το δίκυκλο που φέρεται να εμπλέκεται στο συμβάν.

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Οι Αρχές αναζητούν το όχημα, επιχειρώντας παράλληλα να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο ανήλικος.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ και η ενημέρωση της Αστυνομίας εννέα ώρες αργότερα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για το περιστατικό την Πέμπτη (22/10), περίπου στις 11:00 το πρωί.

Ωστόσο, η Αστυνομία φέρεται να ενημερώθηκε για το τροχαίο αρκετές ώρες αργότερα, περίπου στις 20:00 το βράδυ.

Αστυνομικοί μετέβησαν τότε στο σημείο που είχε υποδειχθεί ως τόπος του ατυχήματος, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία.

Κατά τον έλεγχο εντόπισαν ίχνη που συνάδουν με τροχαίο περιστατικό, καθώς και αίματα, χωρίς όμως να εντοπίσουν το δίκυκλο.

Η χρονική απόσταση ανάμεσα στην κλήση προς το ΕΚΑΒ και στην ενημέρωση της Αστυνομίας αποτελεί ένα από τα στοιχεία που χρήζουν διευκρίνισης.

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Αναζητείται το δίκυκλο – Τα ερωτήματα των Αρχών

Το βασικό ζητούμενο για τους αστυνομικούς είναι να εντοπίσουν το όχημα που φέρεται να εμπλέκεται στο ατύχημα και να διαπιστώσουν πώς ακριβώς τραυματίστηκε ο 17χρονος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο ανήλικος οδηγούσε το δίκυκλο ή επέβαινε σε αυτό, ούτε εάν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος.

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Παράλληλα, παραμένει άγνωστο γιατί το δίκυκλο δεν βρισκόταν στο σημείο κατά την αστυνομική αυτοψία.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο 17χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.