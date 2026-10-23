Ζακ Κωστόπουλος: Αποφυλακίζεται με βούλευμα ο καταδικασμένος μεσίτης – Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι

Αποφυλακίζεται με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου ο μεσίτης Αθανάσιος Χορταριάς, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη θανατηφόρα σωματική βλάβη του Ζακ Κωστόπουλου, τον Σεπτέμβριο του 2018, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη νέα δικαστική εξέλιξη, στον καταδικασθέντα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, υπό τους οποίους προβλέπεται η αποφυλάκισή του.

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Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συγκεκριμένων όρων και το σκεπτικό του νέου βουλεύματος.

Η καταδίκη για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου

Η υπόθεση αφορά τον θανάσιμο τραυματισμό του 33χρονου Ζακ Κωστόπουλου στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, στην οδό Γλάδστωνος, κοντά στην Ομόνοια.

Ο Ζακ Κωστόπουλος είχε δεχθεί βίαια χτυπήματα έξω από κοσμηματοπωλείο, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και απασχόλησε επί σειρά ετών τη Δικαιοσύνη.

Τον Ιούλιο του 2024, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας έκρινε ομόφωνα ενόχους τον μεσίτη Αθανάσιο Χορταριά και τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Στον μεσίτη επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης έξι ετών, ενώ στον κοσμηματοπώλη ποινή πέντε ετών, μετά την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Είχε αποφυλακιστεί και μετά την πρωτόδικη καταδίκη

Υπενθυμίζεται ότι ο μεσίτης είχε αποφυλακιστεί και το 2022, περίπου δύο μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη του σε κάθειρξη δέκα ετών, όταν είχε γίνει δεκτό αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής του.

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Η συγκεκριμένη απόφαση είχε προκαλέσει δικαστικές αντιδράσεις, καθώς είχε ασκηθεί αναίρεση σχετικά με την αιτιολόγησή της.

Η νέα εξέλιξη αφορά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους, χωρίς να μεταβάλλεται η καταδικαστική απόφαση για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.