Μπόγρης για τα στημένα στο μπάσκετ: «Πέσατε να με φάτε τότε – Είμαι καλός τελικά;»

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασε ο Γιώργος Μπόγρης στις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και ειδικότερα για τις συνθήκες αποχώρησής του από τον Προμηθέα Πατρών το 2019.

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται δίπλα στον Παναγιώτη Φασούλα, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα που παραπέμπει ευθέως στις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

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«Πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πέσατε να με φάτε τότε, τι έγινε τώρα; Είμαι καλός τελικά;», έγραψε χαρακτηριστικά. Screenshot

Η τοποθέτησή του έρχεται μετά τις πληροφορίες για μαρτυρική κατάθεση, σύμφωνα με την οποία φέρεται να υπήρξε προσπάθεια πρόωρης λύσης του συμβολαίου του με την ομάδα της Πάτρας.

Οι καταγγελίες για την αποχώρησή του από τον Προμηθέα

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει το DEBATER, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των στημένων αγώνων έχει κατατεθεί μαρτυρία που αφορά και τον Γιώργο Μπόγρη.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο μάρτυρας, το 2019 φέρεται να υπήρχε επιθυμία από την τότε διοίκηση του Προμηθέα να λυθεί το συμβόλαιο του διεθνούς σέντερ, λόγω των οικονομικών όρων της συνεργασίας.

Μάλιστα, στη μαρτυρία περιγράφονται περιστατικά που φέρονται να συνδέονται με τεχνικές ποινές και διαιτητικές αποφάσεις σε βάρος του παίκτη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αναμέτρηση του Προμηθέα με την ΑΕΚ στις 30 Νοεμβρίου 2019, στην οποία ο Πέτρος Παπαπέτρου συμμετείχε στη διαιτητική τριάδα.

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Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης και δεν συνιστούν διαπιστωμένα περιστατικά χειραγώγησης.

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Η τεχνική ποινή και όσα περιγράφει ο μάρτυρας

Κατά τη μαρτυρική κατάθεση, γίνεται λόγος για συζήτηση σχετικά με όρο του συμβολαίου του Μπόγρη, ο οποίος προέβλεπε υψηλό χρηματικό πρόστιμο σε περίπτωση συγκέντρωσης συγκεκριμένου αριθμού τεχνικών ποινών.

Ο μάρτυρας περιγράφει επίσης περιστατικό κατά το οποίο ο διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς φέρεται να αναφέρθηκε σε επόμενο αγώνα του Προμηθέα.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια μαρτυρία, παρουσιάστηκε βίντεο στο οποίο η διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα καταλόγισε τεχνική ποινή στον Μπόγρη, την οποία ο μάρτυρας θεωρεί αδικαιολόγητη.

Ο παίκτης αποχώρησε τελικά από τον Προμηθέα στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019.

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Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης, χωρίς να έχει αποδειχθεί δικαστικά ότι οι διαιτητικές αποφάσεις συνδέονταν με οργανωμένο σχέδιο απομάκρυνσής του.

Η δημόσια στήριξη στον Παναγιώτη Φασούλα

Πέρα από τις αιχμές για όσα συνέβησαν το 2019, ο Γιώργος Μπόγρης εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος είχε διεκδικήσει την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης απέναντι στον Βαγγέλη Λιόλιο.

Ο πρώην διεθνής σέντερ επαίνεσε τις αξίες, το όραμα και την τεχνογνωσία του Φασούλα, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας ανθρώπων που γνωρίζουν το άθλημα από την πλευρά των αθλητών.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη σημερινή κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενότητας, αγάπης για το άθλημα και ουσιαστικής αναβάθμισης του ρόλου των παικτών.

Η παρέμβασή του ολοκληρώθηκε με το μήνυμα «Πάμε μπροστά παρακαλώ γιατί #πρωτατομπασκετ».

Σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για τους στημένους αγώνες

Η αντίδραση του Μπόγρη έρχεται ενώ συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων και τις φερόμενες παρεμβάσεις στη διαιτησία.

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Οι κατηγορούμενοι διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.