Στημένα στο μπάσκετ: Τα 5.000 ευρώ σε διαιτητή, οι καταγγελίες για 30 αγώνες και οι απαιτήσεις για πολυτελή ξενοδοχεία

Νέες σοβαρές καταγγελίες για χρηματικές καταβολές, παρεμβάσεις στη διαιτησία και πιθανή χειραγώγηση αγώνων έρχονται στο φως στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μαρτυρία που αποδίδει στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο, καταβολές συνολικού ύψους 150.000 ευρώ, καθώς και καταγγελίες για συγκεκριμένες εντολές προς διαιτητές.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις και ηλεκτρονικά μηνύματα που εξετάζονται ως προς την πιθανή σύνδεσή τους με τη χειραγώγηση αναμετρήσεων.

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Τα νέα στοιχεία έρχονται μετά τις έξι συλλήψεις στην υπόθεση της ΕΟΚ, για την οποία ελέγχονται περίπου 50 αγώνες διαφορετικών κατηγοριών.

Πρόκειται για ισχυρισμούς που βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση και όχι για αποδεδειγμένες πράξεις.

Μάρτυρας καταγγέλλει δύο καταβολές συνολικού ύψους 150.000 ευρώ

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορά την κατάθεση επιχειρηματία, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος ομάδας της Β’ κατηγορίας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, έλαβε από τον Βαγγέλη Λιόλιο, όταν εκείνος ήταν πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών, ποσό 50.000 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση, με σκοπό την ανάπτυξη της ομάδας του.

Κατά τον μάρτυρα, τα χρήματα αυτά δεν του ζητήθηκε να επιστραφούν.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι το 2016 έλαβε επιπλέον 100.000 ευρώ μέσω τρίτου προσώπου, προκειμένου να αποχωρήσει από την προεδρία της ομάδας του, με στόχο, όπως ισχυρίζεται, να διευκολυνθεί η άνοδος του Προμηθέα στην πρώτη κατηγορία.

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Οι δύο αναφερόμενες καταβολές αθροίζονται σε 150.000 ευρώ.

Ωστόσο, η μαρτυρία δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων πληρωμών ή ο σκοπός τους. Αυτά αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής αξιολόγησης.

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Η καταγγελία για 5.000 ευρώ σε διαιτητή

Στην ίδια μαρτυρική κατάθεση περιλαμβάνεται και αναφορά σε φερόμενη καταβολή χρημάτων προς διαιτητή.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε ότι, σε επόμενη αναμέτρηση της ομάδας του, ορίστηκε κατηγορούμενη διαιτητής, στην οποία καταβλήθηκαν 5.000 ευρώ με σκοπό, κατά τον ισχυρισμό του, να εξασφαλιστεί η νίκη.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο μάρτυρας συνέδεσε την ενέργεια αυτή με προηγούμενη εξυπηρέτηση προς τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Η συγκεκριμένη αναφορά εξετάζεται ως μέρος του συνολικού αποδεικτικού υλικού, χωρίς να έχει προκύψει δικαστική κρίση για την αλήθεια των ισχυρισμών.

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Εν ενεργεία διαιτητής φέρεται να μιλά για εντολές σε 30 αγώνες

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κατάθεση εν ενεργεία διαιτητή, ο οποίος φέρεται να έχει προσκομίσει ηλεκτρονικά μηνύματα προς υποστήριξη των καταγγελιών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος μάρτυρας αναφέρθηκε σε περίπου 30 αναμετρήσεις της Β’ κατηγορίας, κατά το χρονικό διάστημα 2018–2026.

Κατά τους ισχυρισμούς του, δεχόταν οδηγίες από κατηγορούμενο επιχειρηματία σχετικά με τον τρόπο που θα έπρεπε να διαιτητεύσει συγκεκριμένους αγώνες.

Ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι δεν λάμβανε χρηματικά ανταλλάγματα, αλλά συνέχιζε να ορίζεται σε σημαντικές αναμετρήσεις.

Το στοιχείο αυτό, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να αναδείξει έναν διαφορετικό μηχανισμό επιρροής στη διαιτησία, πέρα από τις άμεσες χρηματικές καταβολές.

Τα μηνύματα για ήττα ομάδας και τα πολυτελή ξενοδοχεία

Στο ερευνητικό υλικό περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και μηνύματα που αποδίδονται σε εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σε ένα από αυτά, κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να εκφράζει την επιθυμία να ηττηθεί συγκεκριμένη ομάδα, την οποία χαρακτηρίζει εχθρική προς τον ίδιο.

Το μήνυμα εξετάζεται ως προς το περιεχόμενό του και την πιθανή σύνδεσή του με προσπάθεια επηρεασμού αποτελέσματος.

Παράλληλα, άλλο μήνυμα, που φέρεται να εστάλη το 2018 από κατηγορούμενη διαιτητή προς επιχειρηματία, αφορά αίτημα κράτησης δωματίου σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Να σημειωθεί πως η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης κράτησης έχει επιβεβαιωθεί.

Η ύπαρξη μιας κράτησης, ωστόσο, δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι υπήρξε παράνομη συναλλαγή ή χειραγώγηση αγώνα.

Στο μικροσκόπιο αγώνες του Προμηθέα με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη

Η έρευνα φέρεται να περιλαμβάνει και αναμετρήσεις του Προμηθέα Πατρών με άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

Οι αγώνες που αναφέρονται στο δημοσίευμα τοποθετούνται, κατά περίπτωση, στα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρη στοιχεία για κάθε αναμέτρηση ούτε έχει αποδειχθεί ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες χειραγωγήθηκαν.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η αναφορά των αντίπαλων ομάδων στο ερευνητικό υλικό δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε εμπλοκή ή ευθύνη τους.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει γράψει το DEBATER, η συνολική έρευνα αφορά περίπου 50 αγώνες, οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις και σημαντικά χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των ερευνών.

Καταγγελία και για αγώνα στο εξωτερικό

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και μαρτυρία πρώην διαιτητή για αναμέτρηση εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, διαιτητής από το εξωτερικό φέρεται να δέχθηκε πρόταση να επηρεάσει τη διαιτησία συγκεκριμένου αγώνα έναντι 10.000 ευρώ.

Η αναφορά αυτή διευρύνει το πεδίο των καταγγελιών που ερευνούν οι δικαστικές Αρχές, χωρίς προς το παρόν να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η δικαστική συνέχεια και οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Οι νέες μαρτυρίες προστίθενται στο υλικό που εξετάζουν οι δικαστικές Αρχές, μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ και άλλα πέντε πρόσωπα.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, και ο έκτος κατηγορούμενος παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των συλλήψεων βάσει των ενταλμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, ο Βαγγέλης Λιόλιος κάνει λόγο για σκευωρία, ενώ από την πλευρά διαιτητή προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι τα 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν σε κατοικία δικαιολογούνται από παραστατικά.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής θέσης των εμπλεκομένων και θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να αποσαφηνίσει την προέλευση των χρημάτων, τη γνησιότητα και τη σημασία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και το κατά πόσον οι καταγγελίες συνδέονται με συγκεκριμένες πράξεις χειραγώγησης.

Για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης.