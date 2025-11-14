Περιστέρι: Σοκαριστικός ξυλοδαρμός 13χρονης από κοπέλες για… ένα αγόρι (Βίντεο)

Ένα σοκαριστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όπου φαίνεται ο ξυλοδαρμός μιας 13χρονης από το Περιστέρι.

Ανάμεσα σε μια παρέα κοριτσιών εκτυλίχθηκε το επεισόδιο στα σκαλοπάτια μιας πολυκατοικίας. Αφορμή του περιστατικού ήταν ένα αγόρι.

Να χτυπάει, να φτύνει και να κλωτσάει τη 13χρονη ξεκίνησε ένα κορίτσι, φωνάζοντας: «ότι είναι πρώην της δεν στο είπε κανείς; Δεν στο είπε κανείς ότι είναι πρώην της; Μωρή, δεν στο είπε κανείς;»

Στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” προβλήθηκε το βίντεο, όπου μίλησε και η μητέρα της 13χρονης. Η γυναίκα είπε ότι καμία κοπέλα δεν υπερασπίστηκε την κόρη της, ενώ εντολή για την επίθεση φέρεται να έδωσε το κορίτσι που βιντεοσκόπησε τον ξυλοδαρμό.

«Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν» ανέφερε με τρεμάμενη φωνή.

Τόνισε ότι η κόρη της έχει υποστεί σοκ από την επίθεση, προσθέτοντας ότι απευθύνθηκε στην αστυνομία για το περιστατικό.