Άλιμος: 17χρονος συνελήφθη για την επίθεση σε 15χρονο μαθητή μέσα σε σχολείο

Συνελήφθη ένας 17χρονος το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11) στον Άλιμο, κατηγορούμενος για την βίαιη επίθεση που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε βάρος ενός 15χρονου μαθητή.

Το πρωί της Τρίτης (11/11) σημειώθηκε το περιστατικό σε προαύλιο σε σχολείο του Αλίμου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Όπως αναφέρει η αστυνομική έρευνα, ο 17χρονος μαζί με έναν συνεργό που αναζητείται, εισέβαλαν σε σχολικό χώρο. Φορώντας κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, οι δράστες σκαρφάλωσαν την περίφραξη του σχολείου, πλησίασαν τον 15χρονο και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου διεξήγαγαν προανάκριση, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 17χρονο δράστη και προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σημειώνεται ότι συνελήφθη επίσης ένας γονέας του 17χρονου, ο οποίος βαρύνεται με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας του ανήλικου τέκνου του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.