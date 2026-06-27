Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Η αντίδραση του 17χρονου δράστη όταν είδε τους αστυνομικούς στο σπίτι του – “Εγώ τον μαχαίρωσα”

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα καθώς συνεχίζεται η έρευνα της ΕΛΑΣ μετά την απαγγελία κατηγοριών στους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star, o 17χρονος δράστης που φέρεται να έριξε το δολοφονικό χτύπημα στον 15χρονο μετά το περιστατικό επέστρεψε στο σπίτι του, ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν ωστόσο να εντοπίσουν γρήγορα τα ίχνη του και να τον ταυτοποιήσουν καθώς άτομα που ήταν μαζί του στη συμπλοκή τον υπέδειξαν ως δράστη του φονικού.

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Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 17χρονου το επόμενο πρωί και χτύπησαν την πόρτα. Η μητέρα του άνοιξε και μη γνωρίζοντας τι έχει συμβεί, έκπληκτη τους είπε: «Ο γιος μου κοιμάται. Τι έχει συμβεί;».

Οι αστυνομικοί ξύπνησαν τον 17χρονο και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Όμως ο 17χρονος ομολόγησε στη θέα των αστυνομικών την πράξη του.

«Εγώ τον μαχαίρωσα», είπε.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα του 15χρονου θύματος είδε ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού του γιου της ήταν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλλιθέας. Ενημερώθηκε για το ότι υπήρξε άγρια συμπλοκή στην Καλλιθέα, και αμέσως άρχισε να παίρνει τηλέφωνα στα νοσοκομεία, καθώς θεωρούσε ότι ο γιος της είναι τραυματίας.

Έπειτα από περίπου 10 ώρες μην έχοντας καταφέρει ακόμα να βρει τον γιο της κάλεσε το 100 και τότε οι αστυνομικοί τής ζήτησαν να πάει στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για αναγνώριση.

Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 26/6 οι επτά συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης 24/6.

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Ο εισαγγελέας αφού μελέτησε τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων ποινική δίωξη που κατά περίπτωση αφορά:

-Άνθρωποκτονια με δόλο

-Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

-Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

-Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

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Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης υποστήριξε στους αστυνομικούς πως ο λόγος της φονικής συμπλοκής ήταν ένα 15χρονο άτομο που ήταν στη δική του παρέα.

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Όπως φέρεται να είπε κατά τη σύλληψή του, το θύμα έβγαλε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του, με τον 17χρονο να αντιδρά υπό τον φόβο ότι θα τον σκοτώσει. Μάλιστα, φέρεται να υποσστήριξε ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

Ταυτοποιήθηκαν 17 εμπλεκόμενα άτομα

Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή με οπαδικό υπόβαθρο προχώρησε η ΕΛΑΣ.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας ταυτοποιήθηκαν 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποία 7 συνελήφθησαν, με τον φερόμενο ως δράστη να είναι μεταξύ τους.

Παράλληλα, σχηματίστηκε σε βάρος επιπλέον 18 ατόμων, γονέων ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας ανηλίκου, που τελέστηκε μετά από συμπλοκή με οπαδικό υπόβαθρο το βράδυ της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Καλλιθέας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά -17- εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων -7- συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη -18- άτομα – γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τριών ομάδων νεαρών ατόμων στην περιοχή της Καλλιθέας, με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις με χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μέλη μίας από τις ομάδες καταδίωξαν ανήλικο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέο επεισόδιο, συνέπεια του οποίου ήταν ο σοβαρός τραυματισμός ενός ανηλίκου, ο οποίος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα και αυτοψία στον χώρο του περιστατικού από το Τμήμα Ειδικών Ερευνών της Υ.Α.Ο.Α.Β., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κατά την οποία συλλέχθηκε βιολογικό υλικό και αξιοποιήθηκε το σύνολο των προανακριτικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί ο φερόμενος ως δράστης της ανθρωποκτονίας και να συλληφθεί πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Όπως διακριβώθηκε, το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.

Από την εξέλιξη της προανάκρισης, καθώς και από τη συνδυαστική αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον -16- εμπλεκόμενα άτομα, από τα οποία -6- συνελήφθησαν.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και στον τόπο του περιστατικού, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλοπ, σιδερογροθιά,

προστατευτικό κράνος,

φιαλίδια χρώματος (σπρέι),

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κινητά τηλέφωνα,

ρουχισμός που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμπλοκή,

κασκόλ, πανό, αυτοκόλλητα και λοιπό υλικό με οπαδικό περιεχόμενο.

Οι συλληφθέντες, πλην ενός ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.