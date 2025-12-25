Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου μετά από κλοπή μοτοσικλέτας

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη που ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) στο Ίλιον, ώστε να συλληφθούν ένας 12χρονος και ένας 13χρονος για την κλοπή μίας μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Alpha, οι δύο ανήλικοι έκλεψαν τη μοτοσικλέτα ενός δασκάλου μουσικής, η οποία ήταν σταθμευμένη στην οδό Κλειτόρος, στο Περιστέρι.

Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί παραβίασαν την κλειδαριά της μοτοσικλέτας, της έβαλαν μπροστά και διέφυγαν.

Στο Μπουρνάζι τους εντόπισε η αστυνομία και τους έκανε σήμα να σταματήσουν. Ωστόσο οι ανήλικοι το αγνόησαν και συνέχισαν κανονικά την πορεία τους με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη.

Σε μία απόσταση 2,5 χλμ. μέχρι το Ίλιον, οι δύο ανήλικοι οδηγούσαν αντίθετα σε μονόδρομους και πεζόδρομους.

Στην οδό Αριστείδου, όμως, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τους εγκλωβίσουν. Τότε οι δύο νεαροί εγκαταλείπουν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου και τρέχουν για να ξεφύγουν.

Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια τους συνέλαβαν.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο να ανήκουν σε συμμορία που κλέβει δίκυκλα στην ευρύτερη περιοχή