Ίλιον: Σε ψυχιατρική κλινική ο 30χρονος που χτύπησε γυναίκα οδηγό μετά από καυγά για την προτεραιότητα

Εξελίξεις σημειώνονται σχετικά με το περιστατικό του ξυλοδαρμού μιας γυναίκας οδηγού, μπροστά στο παιδί της, από έναν 30χρονο στο Ίλιον, μετά από διένεξη σχετικά με την παραχώρηση προτεραιότητας στον δρόμο, καθώς ο δράστης νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι, η σφοδρή επίθεση έγινε την Τρίτη 9 Ιουνίου και μετά από καταγγελία της γυναίκας, οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με εντολή του εισαγγελέα ωστόσο ο 30χρονος μεταφέρθηκε ακούσια για ψυχιατρική εξέταση, με τον γιατρό του να κρίνει απαραίτητη την νοσηλεία του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Όπως προβλέπεται από τον νόμο, ο δράστης της επίθεσης, αφέθηκε ελεύθερος για να πραγματοποιηθεί η νοσηλεία του ενώ η δικογραφία μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως ο δράστης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με παρόμοιο τρόπο τις αρχές, και έχει νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρικό ίδρυμα, χωρίς την θέλησή του.

Κατά το ρεπορτάζ του MEGA, αφήνονται υπόνοιες ότι ο 30χρονος που δηλώνει και επαγγελματίας οδηγός, πιθανόν να το «παίζει» τρελός για να γλιτώσει το αυτόφωρο.

Η επίθεση έγινε σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης μεταξύ Ιλίου και Καματερού, όταν οι δύο οδηγοί προσπαθούσαν να περάσουν με τα οχήματά τους. Τα αυτοκίνητα δεν χωρούσαν να περάσουν, με αποτέλεσμα η γυναίκα η οποία είχε μαζί και το παιδί της που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, είπε στον άνδρα να κάνει όπισθεν.

Η γυναίκα υποστήριξε πως μπορούσε να κάνει όπισθεν καθώς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου της θα έβγαινε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

Από την πλευρά του, ο άνδρας οδηγός φέρεται να αρνήθηκε επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στον τένοντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο, φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το όχημά του και να απευθύνεται στη γυναίκα, κάνοντας παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε μπει στο στενό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η οδηγός τού ζήτησε ξανά να κάνει όπισθεν, ο άνδρας εξοργίστηκε. Αφού πλησίασε το αυτοκίνητό της, κατευθύνθηκε προς το παράθυρο του οδηγού και της έριξε γροθιά στο πρόσωπο, χτυπώντας την στο μάτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη στιγμή της επίθεσης, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της γυναίκας.