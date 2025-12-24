Ίλιον: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 12χρονου και του 13χρονου με την κλεμμένη μηχανή

Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 12χρονου και του 13χρονου με την κλεμμένη μηχανή στο Ίλιον ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή του Ιλίου μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 12χρονο οδηγό να σταματήσει.

Στη θέα τους, οι δύο ανήλικοι απέρριψαν τη μοτοσυκλέτα και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή όμως οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσυκλέτα είχε αφαιρεθεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή του Περιστερίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.