ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συνελήφθησαν ένας 12χρονος και ένας 13χρονος που έκλεψαν μοτοσυκλέτα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Περιστέρι: Συνελήφθησαν ένας 12χρονος και ένας 13χρονος που έκλεψαν μοτοσυκλέτα
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 12χρονου και ενός 13χρονου που έκλεψαν μοτοσυκλέτα στο Περιστέρι προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 22/12.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή του Ιλίου μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 12χρονο οδηγό να σταματήσει.

Στη θέα τους, οι δύο ανήλικοι απέρριψαν τη μοτοσυκλέτα και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή όμως οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσυκλέτα είχε αφαιρεθεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή του Περιστερίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

