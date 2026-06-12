Ίλιον: «Είναι επικίνδυνος, απορώ πώς είναι έξω», λέει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από τον 30χρονο για μία παραχώρηση προτεραιότητας

Σάλο έχουν προκαλέσει οι εικόνες που κάνουν τον γύρω του διαδικτύου έκαναν από την επίθεση που δέχθηκε μία γυναίκα στο Ίλιον από έναν άνδρα οδηγό με αφορμή την παραχώρηση προτεραιότητας.

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν στη μέση του δρόμου όταν συγκεκριμένος άνδρας απαίτησε από τη γυναίκα να κάνει όπισθεν, κάτι που εκείνη αρνήθηκε, επειδή όπως υποστήριξε υπήρχε κίνδυνος να συγκρουστεί με διερχόμενα αυτοκίνητα που περνούσαν από τον δρόμο που ήταν πίσω της.

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Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (09.06), όταν σε έναν στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης στα όρια Ιλίου και Καματερού δύο οχήματα που βρίσκονταν σε διαφορετικές κατευθύνσεις βρέθηκαν ακινητοποιημένα, καθώς κανένας από τους δύο οδηγούς δεν έκανε όπισθεν προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Γρήγορα ο καυγάς δεν άργησε να ξεφύγει από κάθε όριο και μετατράπηκε σε τραμπούκικη επίθεση, αφού ο 30χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και χτύπησε την 51χρονη οδηγό στο πρόσωπο.

Ο 30χρονος, επαγγελματίας οδηγός, σύμφωνα με όσα δήλωσε, νοσηλεύεται στο Δαφνί και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ανακατεύεται σε καυγά. Γείτονες του 30χρονου αναφέρουν ότι οι καυγάδες ήταν καθημερινό φαινόμενο, ενώ, έφτανε στο σημείο να πετάει ακόμα και γλάστρες.

«Της ζητάω, πολύ ευγενικά ‘κάνε όπισθεν’. Γιατί, πρώτον, φταις, που έστριψε εκεί. Είναι διπλός. Αυτή η πλευρά της έχει εμπόδια. Εγώ δεν έχω παρκαρισμένα. Δεύτερον, αν πέρναγε ένα παιδάκι έτσι όπως μπήκε στην στροφή, θα το πάταγε. Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος», σημείωσε ο 30χρονος, μιλώντας στο Mega.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο, ο 30χρονος κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και φτάνει στο παράθυρο της γυναίκας, όπου την χτυπά. «Η κυρία πήγε να με τραβήξει με το κινητό, εγώ πήγα να της απωθήσω το κινητό, δεν την χτύπησα. Η κυρία δεν είχε χτυπήματα. Δεν την ακούμπησα καν στο πρόσωπο.

Το κινητό τής πέταξα κάτω και κατά δεύτερον και πιο σημαντικό, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, είχα εννιά ράμματα στο αριστερό μου χέρι, τέσσερα ράμματα στο δεξί μου χέρι», πρόσθεσε ο 30χρονος.

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Ανατριχιάζει ο διάλογος από το βίντεο ντοκουμέντο

– Θύμα: Δεν είναι 100 μέτρα, με είδες εκεί πέρα που στρίβω και επιτάχυνες. Κάνε πίσω να περάσω.

–Δράστης: Δεν κάνω πίσω, κάνε εσύ πίσω. Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να οδηγήσω καλά. Μου ‘χει κοπεί ο τένοντας.

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«Σε καμία περίπτωση δεν την χτύπησα. Άμα χτύπαγα άνθρωπο, πόσω μάλλον γυναίκα, τόσα χρόνια δεν έχω χτυπήσει ποτέ μου στη ζωή… γυναίκα. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω. Ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες χρόνια, δηλαδή ξέρω τι ζημιά θα γινόταν άμα χτύπαγα γυναίκα. Εγώ της έσπρωξα το κινητό απλά.

Επειδή, για να μην το τραβήξει, το έκανα για να προλάβω να το ρίξω κάτω. Η γυναίκα με έβριζε. Της εξηγώ με ωραίο τρόπο ότι έχει κάνει τρεις οδικές παραβάσεις», υποστηρίζει ο 30χρονος.

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«Μου έκλεισε επίτηδες τον δρόμο»

Μιλώντας στο MEGA η οδηγός που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού δίνει τη δική της εκδοχή.

«Είναι επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω. Δεν υπάρχει ούτε παραβίαση ούτε όπισθεν μπορούσα να κάνω γιατί υπήρχε δρόμος κυκλοφορίας, υπήρχαν περαστικοί, και όπως βλέπετε και στο βίντεο πίσω περνάνε διπλής κατεύθυνσης αυτοκίνητα.

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Δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε επίτηδες μπροστά μου. Μάρσαρε για να… Και εγώ δεξιά είχα χώρο να πάω… Εγώ είχα δεξιά χώρο, του έλεγα πήγαινε, έχω δεξιά χώρο να μπω εκεί που είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, είχα χώρο για να περάσει δίπλα μου.

Γιατί είναι κάτι σύνηθες, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Έχω πάει στον ιατροδικαστή σήμερα. Έχω μαυρισμένο μάτι».