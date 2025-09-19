Πειραιάς: 81χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια σε σχολή οδηγών – «Τρέχα με σκοτώσανε» είπε στην κόρη της (Βίντεο)

Μία ηλικιωμένη έζησε εφιαλτικές στιγμές στον Πειραιά, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους μέσα στη σχολή οδηγών που διατηρεί.

Ειδικότερα, περίπου στις 09:00 το πρωί της Παρασκευής (19/09) οι δράστες μπήκαν μέσα στη σχολή οδηγών φορώντας κράνη και επιτέθηκαν στην 81χρονη. Η ηλικιωμένη θα μπει να χειρουργηθεί στο Τζάνειο νοσοκομείο λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ σχεδόν έχει αποκλειστεί το σενάριο της κλοπής, διότι το ταμείο της επιχείρησης έμεινε ανέγγιχτο και δεν λείπει το πορτοφόλι της γυναίκας.

Μιλώντας στο Live News η κόρη του θύματος ανέφερε:

«Η μητέρα μου πηγαίνει κάθε πρωί και ανοίγει το γραφείο αρκετά νωρίς. Έτυχε σήμερα και καθυστέρησα να πάω και εγώ. Χτυπάει το τηλέφωνό μου κατά τις 09.00 και μου λέει ‘τρέχα, με σκοτώσανε’.

Και έφυγα όπως ήμουν, πήγα και την βρήκα μέσα στα αίματα. Ξαφνικά, λέει, όρμησαν δύο μηχανάκια με κουκούλες, δεν της είπαν τίποτα, απλά εκείνη με το που μπήκαν, αιφνιδιάστηκε και φώναξε ‘φύγετε, βοήθεια’, και την χτύπησαν. Εγώ πιστεύω ότι ήθελαν να της πάρουν το πορτοφόλι».