Πειραιάς: Δύο άτομα μπήκαν σε σχολή οδηγών και χτύπησαν με γκλοπ 80χρονη στο κεφάλι

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στον Πειραιά όταν δύο άγνωστοι εισέβαλλαν σε σχολή οδηγών και επιτέθηκαν σε μία 80χρονη.

Το περιστατικό συνέβη επί της οδού Παλαμηδίου στον Πειραιά με τους δράστες να χτυπούν στο κεφάλι με γκλοπ την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι συγγενής του ιδιοκτήτη.

Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο χωρίς να κλέψουν κάτι από το κατάστημα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν προηγούμενα με τον ιδιοκτήτη.