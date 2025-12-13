Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής σε τροχαίο με διανομέα

Έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε σταθμευμένο όχημα

Πάτρα: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής σε τροχαίο με διανομέα
Πηγή: Tempo24.gr
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (13/12) στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας νεαρός οδηγός μηχανής.

Στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου στην Πάτρα σημειώθηκε το τροχαίο, όταν ένας διανομέας φαγητού συγκρούστηκε με διερχόμενη μηχανή την οποία οδηγούσε ένας νεαρός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Temp24.gr, ευτυχώς ο νεαρός οδηγός φορούσε κράνος, αφού μετά την σύγκρουση έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ.

Στη συνέχεια περνώντας στην απέναντι πλευρά του δρόμου να χτυπήσει σε πεζοδρόμιο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η ομάδα ΔΙΑΣ.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ είχε τις αισθήσεις του.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ