Εύβοια: Μεθυσμένη οδηγός «καρφώθηκε» σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο Μαρμάρι Εύβοιας, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα γράφει το evima.gr, η οδηγός, ηλικίας 50 ετών, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματος της και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό έγινε σε κατοικημένο σημείο του Μαρμαρίου, με κατοίκους και διερχόμενους να αντιλαμβάνονται άμεσα τι συνέβη και να ειδοποιούν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το συμβάν και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.