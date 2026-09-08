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Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που καταζητούνταν στην Αλβανία για ένοπλη ληστεία

Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές έγγραφο αναζητήσεων της INTERPOL

Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που καταζητούνταν στην Αλβανία για ένοπλη ληστεία
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθη, χθες το πρωί στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές έγγραφο αναζητήσεων της INTERPOL.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη προκειμένου να εκδοθεί στις Αρχές της Αλβανίας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές έγγραφο αναζητήσεων της INTERPOL για το αδίκημα της ληστείας με χρήση όπλου στην Αλβανία.

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Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών για τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών έκδοσης.

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