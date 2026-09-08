Επικίνδυνη κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Πλήγματα σε δεξαμενόπλοια και απειλές για αμερικανικές βάσεις

Σε νέα και εξαιρετικά επικίνδυνη φάση περνά η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο και τις απειλές της Τεχεράνης για άμεσα αντίποινα.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση και εναντίον δεύτερου ιρανικού δεξαμενόπλοιου κοντά στο Τζασκ, σε μικρή απόσταση από τα Στενά του Ορμούζ.

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Λίγο νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim είχε μεταδώσει ότι ένα μικρό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο περίπου έξι χιλιόμετρα από το νησί Χαργκ.

Κατά την ίδια πηγή, δεν υπήρξαν θύματα, καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει εγκαίρως το πλοίο.

Αμερικανός αξιωματούχος: Χτυπήθηκαν «πολλά» ιρανικά τάνκερ

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν «πολλά» ιρανικά δεξαμενόπλοια, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Όπως υποστήριξε, η επιχείρηση αποτέλεσε απάντηση σε απόπειρα πυραυλικής επίθεσης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι το Ιράν εξαπέλυσε τη Δευτέρα επίθεση κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τα πλήξει. Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως από τον αμερικανικό στρατό.

Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση σημειώνεται ενώ είχε προηγηθεί περιστατικό με αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος, το οποίο υπέστη ζημιά.

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Εκρήξεις σε Χαργκ και Τζασκ

Τα ιρανικά πρακτορεία Mehr και Fars μετέδωσαν ότι εκρήξεις ακούστηκαν τόσο στο νησί Χαργκ όσο και στο Τζασκ.

Το Χαργκ αποτελεί κομβικό σημείο για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ το Τζασκ βρίσκεται κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

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Οι αναφορές στα πλήγματα προκαλούν πλέον σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίποινα

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δεξαμενόπλοια τα οποία βρίσκονται κοντά σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, όπου υπάρχει αμερικανική στρατιωτική παρουσία, ενδέχεται να μπουν στο στόχαστρο ως απάντηση στις επιθέσεις κατά των ιρανικών πετρελαιοφόρων.

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Το Ναυτικό των Φρουρών κάλεσε, μάλιστα, τα πληρώματα των πλοίων να απομακρυνθούν από τις συγκεκριμένες περιοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Απειλές και για αμερικανικές βάσεις

Στο ίδιο κλίμα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί, προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε νέο πλήγμα κατά ιρανικού δεξαμενόπλοιου θα προκαλέσει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

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«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων θα προκαλέσει πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή», δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι διαδοχικές επιθέσεις και οι εκατέρωθεν απειλές δημιουργούν πλέον φόβους για επέκταση της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη ναυσιπλοΐα, την ενεργειακή ασφάλεια και τη διεθνή αγορά πετρελαίου.