Πάτρα: Του έκλεισε με το αμάξι τον δρόμο και του έσπασε το χέρι με λοστό

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 25/1 στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν όταν επέστρεφε από την εργασία του και κινούνταν στην Ακτή Δυμαίων, στο ρεύμα εξόδου. Όπως αναφέρει στο Thebest.gr για περίπου 200 μέτρα ένα άλλο όχημα τον καταδίωκε, μέχρι που στο ύψος των φαναριών, στην πρώτη είσοδο του Νότιου Πάρκου, αναγκάστηκαν να σταματήσουν λόγω κόκκινου σηματοδότη.

Τότε, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 με 35 ετών κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και άρχισε να τον εξυβρίζει.

«Κατέβασα το τζάμι, του ζήτησα τον λόγο και προφασίστηκε ότι λίγο πιο πίσω του είχα κλείσει τον δρόμο. Δεν το είχα αντιληφθεί, του το είπα και του ζήτησα συγνώμη, ωστόσο συνέχισε να με βρίζει εξαγριωμένος, έκανε λίγα μέτρα μπροστά το αυτοκίνητό του, κλείνοντας μου τον δρόμο για να μην μπορώ να φύγω. Στη συνέχεια, κατέβηκε από το όχημά του, με έναν σιδερολοστό, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου μου και με χτύπησε. Όταν άρχισε να μαζεύεται κόσμος, από τα γύρω οχήματα, που ήταν στο φανάρι, μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή» ανέφερε.

Από την επίθεση, ο 35χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αριστερό αγκώνα, ο οποίος, όπως αναφέρει, έχει σπάσει. «Το αποτέλεσμα είναι, να μου έχει σπάσει τον αγκώνα στο αριστερό μου χέρι. Έχω προχωρήσει σε μήνυση και με έχει δει ιατροδικαστής. Την Πέμπτη, θα γίνει επαναξέταση, προκειμένου να δούμε εάν θα χρειαστεί χειρουργείο», τονίζει.