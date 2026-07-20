Τροχαίο με ασθενοφόρο στα Χανιά: “Ήταν 500 μέτρα από το νοσοκομείο” – Η μαρτυρία του διοικητή

Δραματικές στιγμές βίωσαν οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο με ασθενοφόρο στα Χανιά που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (20/7) έξω από το νοσοκομείο της πόλης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της πόλης, Γιώργος Μπέας ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 500 μέτρα από την κεντρική πύλη.

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«Σύμφωνα με όσα μου ανέφεραν οι ίδιοι οι διασώστες, δέχθηκαν μία κλήση για να διακομίσουν περιστατικό με απώλεια αισθήσεων. Πηγαίνοντας στο περιστατικό, διαπίστωσαν ότι ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή και, κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ο διασώστης μπήκε πίσω στην καμπίνα και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο. Από όσα μου μετέφεραν, ο ασθενής δεν αντιδρούσε και στη συνέχεια συνέβη το τροχαίο», είπε αρχικά ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων.

Όσον αφορά το πώς έγινε το τροχαίο σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το περιστατικό έγινε 500 μέτρα από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου. Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πιο έμπειρα και άξια στελέχη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, έφευγε από τη νυχτερινή της βάρδια. Πήγαινε κανονικά στην πορεία της και από ένα στενό, στα αριστερά της, έβγαινε το ασθενοφόρο. Οριακά χτύπησε πίσω το αυτοκίνητο και, με την κίνηση που είχε το ασθενοφόρο, ήρθε τούμπα».

Για την κατάσταση των τραυματιών είπε: «Ο διασώστης που ήταν στην καμπίνα ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του. Τούμπαρε το ασθενοφόρο και βρέθηκε να κινείται στο κενό και να χτυπάει δεξιά και αριστερά. Έχει σπασμένα πλευρά, υπέστη πνευμοθώρακα και αντιμετωπίστηκε από τους θωρακοχειρουργούς μας. Ο πόνος στα πλευρά δεν θα υποχωρήσει εύκολα».

«Από την άλλη, η νοσηλεύτριά μας έμεινε για παρακολούθηση στη Χειρουργική Κλινική. Της έχουμε βάλει κολάρο, αναφέρει πόνο στον αυχένα και έχει κάποιους μώλωπες στα πόδια».

«Ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος ήταν σε σοκ, έχει απλές εκδορές και έχει επιστρέψει στην οικία του» πρόσθεσε.

Τροχαίο με ασθενοφόρο στα Χανιά: Νέο βίντεο από την σύγκρουση με το ΙΧ

Νέο βίντεο από τροχαίο με ασθενοφόρο στα Χανιά ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνοντας την σφοδρότητα της σύγκρουσης με το αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων.

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Στο βίντεο του patris.gr, φαίνεται η σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων και η στιγμή που το ασθενοφόρο καταλήγει αναποδογυρισμένο στο δρόμο.

Το ασθενοφόρο κινούνταν στο δρόμο προς το νοσοκομείο μεταφέροντας έναν ηλικιωμένο που είχε υποστεί ανακοπή και ο οποίος δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν στη ζωή, δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε. Ο διασώστης που τραυματίστηκε σοβαρά έκανε εκείνη την ώρα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στον ασθενή που μεταφερόταν με καρδιακή ανακοπή και χωρίς τις αισθήσεις του ενώ η οδηγός του ΙΧ και ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος υπέστη σοκ, βρίσκονται εκτός κινδύνου.

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Οι επιβαίνοντες του ασθενοφόρου απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική.