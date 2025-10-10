Πάτρα: 18 χρόνια κάθειρξη στον 50χρονο που δολοφόνησε τη Γαρυφαλλιά

Ο 50χρονος πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της στην Πάτρα και καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκισης. Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει ποινή 15 ετών, ωστόσο το Δικαστήριο αποφάσισε να του επιβληθεί αυστηρότερη ποινή. Παρά τα αιτήματα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών, όπως ο πρότερος έντιμος βίος και η μεταμέλεια, αυτά απορρίφθηκαν.

Η δίκη έγινε στο Δικαστήριο της Αμαλιάδας, ενώ η υπόθεση αφορά τη δολοφονία που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2024 σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου στην Πάτρα. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε η ΕΡΤ δείχνει τη Γαρυφαλλιά να βγαίνει από το ξενοδοχείο και λίγο αργότερα να δέχεται την επίθεση από τον τότε σύντροφό της. Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, εισήχθη στην εντατική και λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Το μοιραίο βράδυ στο ξενοδοχείο

Το βίντεο ασφαλείας κατέγραψε τις δραματικές στιγμές στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στις 00:07 εμφανίζεται η Γαρυφαλλιά και λίγο αργότερα φτάνει και ο σύντροφός της. Αρχικά αποχωρεί ο άνδρας και μετά το θύμα, όμως λίγα λεπτά αργότερα η Γαρυφαλλιά κατεβαίνει πάλι, κοιτάζει γύρω της με δισταγμό και προχωρά προς το πάρκινγκ, όπου τη συναντά ο σύντροφός της.

Οι δύο τους χάνουν την οπτική επαφή με την κάμερα πίσω από ένα λεωφορείο και λίγο μετά η Γαρυφαλλιά εμφανίζεται ξανά έχοντας δεχθεί χτύπημα στο πρόσωπο. Το θύμα πέφτει αναίσθητο στο έδαφος, ενώ ο δράστης προσπαθεί να τη συνεφέρει με βίαιες κινήσεις. Λίγο αργότερα, ένας πεζός φτάνει στο σημείο και ο σύντροφός της ζητά βοήθεια για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές, η άτυχη γυναίκα είχε προηγούμενα διαπληκτιστεί με τον σύντροφό της και προσπάθησε να περάσει τη νύχτα σε ξενοδοχείο, όπου την ακολούθησε. Ο δράστης φέρεται να την παραμόνευε και, μετά από έντονη συζήτηση, την χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Η Γαρυφαλλιά μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δυστυχώς κατέληξε. Η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.

«Δεν τη χτύπησα» – Η εκδοχή του δράστη

Ο 50χρονος, τότε σύντροφος της Γαρυφαλλιάς, ισχυριζόταν ότι δεν την είχε χτυπήσει και ότι δεν είχε πρόθεση να της κάνει κακό. Στο νοσοκομείο όπου την μετέφερε, είπε την πρώτη αναληθή εκδοχή για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, υποστηρίζοντας πως την βρήκε τραυματισμένη και συγκινήθηκε.

Ο ίδιος ανέφερε: «Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα φύγει από το σπίτι και θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να την βρω, χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα τσακωθούμε. Μου επιτέθηκε πρώτη και την έσπρωξα».

Στη συνέχεια τόνισε: «Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Την συνάντησα και τσακωθήκαμε. Κάποια στιγμή την έσπρωξα και έπεσε κάτω».

Εννιά ημέρες μετά την επίθεση, η Γαρυφαλλιά, που είχε μεταφερθεί από την Πάτρα στο ΚΑΤ της Αθήνας, υπέκυψε στα τραύματα. Η οικογένεια, μέσα στον πόνο της, αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα της για να σωθούν άλλες ζωές.

Η αδελφή της δήλωσε: «Τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε ότι δεν έφυγε άδικα και ότι θα βοηθήσει κι άλλους συνανθρώπους μας. Μένουμε σε αυτό, ότι η Γαρυφαλλίτσα μας έφυγε από κοντά μας. Τουλάχιστον θα συνεχίσει η καρδούλα της να χτυπάει κάπου αλλού και έτσι νιώθουμε ότι δεν έχει φύγει άδικα».