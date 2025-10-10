Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία της Γαρυφαλλίας από τον πρώην σύντροφό της – Έπεσε αναίσθητη στο έδαφος

Βίντεο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Hλιοπούλου στην Πάτρα το Νοέμβριο του 2024 έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, με την εκδίκαση της υπόθεσης να ξεκινάει, στα δικαστήρια Αμαλιάδας, με τον 50χρονο πρώην σύντροφό της να είναι κατηγορούμενος.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο και να στέκεται λίγο πριν την μοιραία επίθεση από τον σύντροφό της, η οποία την έστειλε στην εντατική, όπου και κατέληξε λίγες ημέρες μετά. Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς της γυναίκας πήραν τότε τη γενναία απόφαση, να δωρίσουν τα όργανά της.

Στο βίντεο καταγράφονται τα όσα έγιναν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στις 00:07 καταφθάνει η Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Καπνίζει ένα τσιγάρο, το οποίο πετά με δύναμη στο πάτωμα πριν την είσοδο. Στις 12:35 αποχωρεί από το ξενοδοχείο με γρήγορο βήμα. Δύο λεπτά αργότερα, στις 12:37, η Γαρυφαλλιά βγαίνει από το ξενοδοχείο, κοντοστέκεται λίγα μέτρα από την είσοδο και κοιτάζει γύρω της, προσπαθώντας να βεβαιωθεί πως δεν την παρακολουθεί κανείς. Προχωρά προσεκτικά προς την έξοδο του πάρκινγκ.

Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα ισχυρό χτύπημα. Όπως φαίνεται το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας πέφτει αναίσθητο στο έδαφος.

Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να αντιληφθεί αν έχει τις αισθήσεις της, τη σηκώνει και την ταρακουνάει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζός από το σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η άτυχη γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ. Εκείνος την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού την συνάντησε άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δεν τα κατάφερε, δυστυχώς απεβίωσε με την οικογένειά της να παίρνει τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.