Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Το “θέατρο” του Σκοπιανού και πώς “έσπασε” – Ψάχνουν το πραγματικό κίνητρο οι Αρχές

Το πραγματικό κίνητρο της άγριας δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αναζητούν πλέον οι Αρχές, μετά την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή της.

Όπως προέκυψε από τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο θάνατος της 45χρονης ήταν μαρτυρικός, με τη σορό της να εντοπίζεται το πρωί της Κυριακής 21/6 σε χωράφι περίπου πέντε λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι που νοίκιαζε ο Σκοπιανός και καθ’ ομολογία δολοφόνος της.

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Πρόκειται για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του, καθώς το είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής.

Παρά την προσπάθειά του να καλύψει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τελικά ο Σκοπιανός ομολόγησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η αφορμή για το στυγερό έγκλημα ήταν ένας έντονος καβγάς που είχε με την 45χρονη σχετικά με φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι. Υποστήριξε πως η άτυχη Σταυρούλα τού μίλησε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ενοχλημένη από την εικόνα του σπιτιού της.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το cretalive.gr, o 43χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι στο παρελθόν διατηρούσε ερωτική σχέση με την 45χρονη.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο Σκοπιανός τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι μπύρας και την μαχαίρωσε στο στήθος. Στη συνέχεια, επειδή η 45χρονη φώναζε, της έκλεισε το στόμα, χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία.

Έπειτα, έδεσε τα χέρια και τα πόδια της Σταυρούλας με δεματικά, την έβαλε σε σακούλες, τη φόρτωσε στο αυτοκίνητό του και τη μετέφερε στο χωράφι και την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.

Σημειώνεται πως ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος για περισσότερες από 20 ημέρες έπαιζε θέατρο και προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των Αρχών. Αρχικά, όταν μίλησε για πρώτη φορά στις αρχές άλλαξε την ημερομηνία της τελευταίας συνάντησή του με τη 45χρονη, υποστηρίζοντας ότι την είδε στις 29 Μαΐου και όχι στις 30 Μαΐου. Επίσης, διέγραψε βίντεο που έδειχνε το θύμα να μπαίνει στο σπίτι του.

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Το βίντεο που «έκαψε» τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή ήταν από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, στο οποίο φαίνεται η 45χρονη να μπαίνει στο σπίτι αλλά όχι να φεύγει.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά δείχνει τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι και ουσιαστικά δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό και μάλιστα είχε διαγραφεί από το δράστη και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης».

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«Επειδή ακούστηκαν πολλά ότι για ένα διάστημα ο άντρας αυτό εξαφανίστηκε και δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί, εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα» πρόσθεσε η ίδια.

Καθοριστική φαίνεται πως ήταν η παρουσία της συζύγου του 43χρονου κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Η γυναίκα αφού ενημερώθηκε για τα στοιχεία που υπήρχαν σε βάρος του συζύγου της, ζήτησε να τον δει.

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Σύμφωνα με τον Alpha, στη συνάντηση η σύζυγος του 43χρονου, με δάκρυα στα μάτια, φέρεται να του είπε: «Σε παρακαλώ, αν το έχεις διαπράξει, θέλω να το ομολογήσεις, για να ηρεμήσουμε όλοι και για να φύγει η πίεση από εσένα και από την οικογένεια».

Λίγη ώρα αργότερα, ο 43χρονος παραδέχτηκε τελικά πως εκείνος δολοφόνησε την 45χρονη Σταυρούλα.

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Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δολοφόνου για το κίνητρο του εγκλήματος δεν πείθουν τις Αρχές, που συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 45χρονης, εκτιμώντας πως οι λόγοι της δολοφονίας ήταν προσωπικοί.

Επίσης, περισσότερο φως στην υπόθεση θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί σήμερα Δευτέρα 22/6.

«Είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε», δήλωσε ο αδελφός της 45χρονης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.