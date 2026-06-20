Καρυστιανού: “Ο όρος γυναικοκτονία τοποθετεί τις γυναίκες στις ευάλωτες ομάδες – Λειτουργεί ως φυλετική διάκριση”

Για τις γυναικοκτονίες μίλησε η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη λέξη «τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών και τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες».

Η κ. Καρυστιανού, μιλώντας στο Mega, τόνισε πως θα πρέπει να σταματήσει η διάκριση μεταξύ γυναικών – ανδρών και «να μεταφερθούμε σε μια κοινωνία ενηλίκων».

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Η αξίας της ανθρώπινης ζωής, είτε αναφερόμαστε σε άνδρα, είτε σε γυναίκα, είτε σε παιδί, είτε σε Έλληνα, είτε σε ξένο, τόνισε η κ. Καρυστιανού και σχολίασε πως η έμφυλη βία είναι αποτέλεσμα ενός παλιού τραύματος της κοινωνίας.

«Από νομικής πλευράς, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια, είτε μιλάμε για γυναίκα, είτε μιλάμε για άντρα, είτε μιλάμε για παιδιά, είτε μιλάμε για Έλληνες, είτε μιλάμε για ξένους. Γι’ αυτό και οι ανθρωποκτονίες επισύρουν τις μέγιστες των ποινών, χωρίς διάκριση. Το όλο θέμα είναι, εξετάζοντας τη γυναικοκτονία από την κοινωνική πλευρά. Διότι η δολοφονία των γυναικών ως αποτέλεσμα έμφυλης βίας είναι ένα παλιό βαθύ τραύμα της κοινωνίας που έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία» είπε χαρακτηριστικά.

«Η γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών»

Την άποψη πως ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών και αυτόματα τοποθετεί τη γυναίκα σε ευάλωτη θέση και στο αδύναμο φύλο, εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού.

«Ως γυναίκα πάντως, θα σας πω, με τον κίνδυνο να δεχθώ επίθεση, ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάσουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Αν αναφερόμαστε στη σωματική ρώμη είναι διαφορετικό. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να αμυνθούν. Πεθάνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι τους ανήκει. Είναι εγκλήματα, πάθους, εμμονής. Έχουμε άλλα θέματα» είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή της.