Οργισμένος ο αδερφός της Σταυρούλας με τη σύζυγο του 43χρονου – “Αντί να κάνει τον σταυρό της που δεν την έσφαξε τόσα χρόνια, βρίζει την αδερφή μου”

Σε οργισμένες δηλώσεις σχετικά με τη σύζυγο του Σκοπιανού που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά προχώρησε ο αδελφός της αδικοχαμένης 45χρονης.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Λεβεντάκης, μιλώντας στον ANT1, είπε: «έχω να πω κάτι γι’ αυτή τη γυναίκα ότι κανονικά θα έπρεπε να κάνει τον σταυρό της που δεν την έχει σφάξει όσα χρόνια είναι μαζί και όχι να βγαίνει και να βρίζει την αδερφή μου».

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Με αφορμή, την επιμονή της να αναφέρεται στην αδερφή του παρά την ομολογία του συζύγου της, πρόσθεσε «ο έξυπνος παραδέχεται, ο ηλίθιος επιμένει. Ας κάνει ό,τι θέλει η κυρία αυτή».

Ο Γιάννης Λεβεντάκης ζήτησε, επίσης, «να μην γίνει αυτό που γίνεται συνήθως με τους δράστες, να φάει μια ποινή και λόγω έτσι, λόγω αλλιώς να είναι σε 5-6 χρόνια έξω. Θέλω ισόβια με πολύ βασανιστικό τρόπο, όχι να φάει μόνο ισόβια»

Ειδικά για τον δράστη είπε ότι «εγώ τον γνώρισα δύο μήνες πριν, τρεις, που του έδωσε προφανώς η αδερφή μου το τηλέφωνό μου και με ρώτησε κάτι για το αυτοκίνητό του» ενώ για τη στάση της αδερφής της όσον αφορά το σπίτι που νοίκιαζε στον Σκοπιανό είπε «το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν στεναχωρημένη γιατί έβλεπε λερωμένο το σπίτι κλπ».

Στην ερώτηση αν η Σταυρούλα Λεβεντάκη φοβόταν τον Σκοπιανό που τελικά τη σκότωσε, ο αδερφός της απάντησε «όχι, και ίσα ίσα θεωρούσα ότι είχαν καλές σχέσεις γιατί ερχόταν η γυναίκα του στο πατρικό σπίτι, έβγαινε η αδερφή μου μιλούσαν»

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας στο MEGA, η σύζυγος του Σκοπιανού που αυτό το χρονικό διάστημα εργάζεται στην Γαύδο, χαρακτήρισε «περίεργη» και «παράξενη» την Σταυρούλα Λεβεντάκη ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε για τη σχέση της με τον σύζυγό της: «να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή. Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος».

Παράλληλα, σε διάλογο που είχε με τον Σκοπιανό σύζυγός της πριν τη σύλληψή του και την ομολογία του για το φονικό στα Χανιά, η γυναίκα του χαρακτήριζε «πατσαβούρα» τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.