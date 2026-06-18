Γυναικοκτονία στη Δράμα: Για την απόσπαση της Αντιγόνης στη Θεσσαλονίκη ο μοιραίος καβγάς με τον 50χρονο

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη στυγερή γυναικοκτονία στη Δράμα με θύμα τη 45χρονη Αντιγόνη και δράστη τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος αφού τη σκότωσε αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η άτυχη αστυνομικός που έκανε τα πάντα να φύγει μακριά από τον εφιάλτη που ζούσε με τον 50χρονο, είχε καταφέρει να πάρει απόσπαση στη Θεσσαλονίκη.

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Σκοπός της ήταν μαζί με τον 16χρονο γιο της, που τη βρήκε νεκρή στο σπίτι, να μετακομίσουν κοντά στην κόρη της που σπουδάζει στην πόλη.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 50χρονος με κάποιον τρόπο, ενδεχομένως μέσα από την Υπηρεσία μιας και ο ίδιος ήταν αστυνομικός, έμαθε για την απόσπαση και βγήκε εκτός εαυτού.

Αυτή φαίνεται, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, να ήταν και η αιτία του τελευταίου καβγά του ζευγαριού, με τον δράστη να μαχαιρώνει τελικά τη 45χονη Αντιγόνη επτά φορές και στη συνέχεια ο ίδιος να βάζει τέλος στη ζωή του με όπλο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες κηδεύτηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης η 45χρονη αστυνομικός στο Νευροκόπι Δράμας, από όπου καταγόταν.

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Στο μικροσκόπιο ο υπηρεσιακός ψυχολόγος της ΕΛΑΣ

Νωρίτερα σήμερα αναφέρθηκε στο Mega ότι εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία και την επικαιρότητα των συγκεκριμένων διαδικασιών, καθώς βασίζονται σε παλαιότερες πρακτικές.

Ο ψυχίατρος και διευθυντής του υγειονομικού της ΕΛΑΣ, Αντώνης Κασιμάτης, σημείωσε ότι τα συγκεκριμένα τεστ χρονολογούνται ακόμη και από τη δεκαετία του 1940–1950, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για εργαλεία με περιορισμένη επιστημονική επάρκεια.

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“Είναι αστάθμητο και εύκολα διαχειρίσιμο για κάθε υποψήφιο” είπε για το τεστ και συχνά λειτουργεί περισσότερο ως τυπική διαδικασία παρά ως ουσιαστικός μηχανισμός αξιολόγησης.

Επίσης, ερευνάται και η στάση του υπηρεσιακού ψυχολόγου της ΕΛΑΣ, ο οποίος φέρεται να είχε γνώση της κατάστασης του αστυνομικού, χωρίς ωστόσο να ενημερώσει την υπηρεσία του.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αστυνομικός είχε διαγνωστεί με κρίσεις πανικού, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και το θύμα φέρονται να είχαν απευθυνθεί στον συγκεκριμένο ψυχολόγο.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι δεν υπήρχε κανένα νομικό έρεισμα για τον αφοπλισμό του 51χρονου, καθώς είχε περάσει επιτυχώς τα ψυχομετρικά τεστ καταλληλόλητας πριν από μια τετραετία (σε περίοδο προστριβών προτού ξεκινήσουν τα προβλήματα στο γάμο του), ενώ δεν είχε καταγραφεί καμία επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

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Παράλληλα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η 45χρονη Αντιγόνη δεν είχε απευθυνθεί ποτέ σε υπηρεσιακό ψυχολόγο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί αν υπήρξαν παραλείψεις που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τη γυναικοκτονία στη Δράμα, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.