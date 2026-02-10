Πάτρα: Άγρια συμπλοκή χρηστών ναρκωτικών στον ΟΚΑΝΑ – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Μία συμπλοκή μεταξύ δύο χρηστών ναρκωτικών σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (10/02), στην Πάτρα, όταν ο ένας επιτέθηκε στον άλλο με μαχαίρι, έπειτα από αντιπαράθεση.

Στην οδό Μπουμπουλίνας 10, στην δομή του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.gr, οι δύο άνδρες ξεκίνησαν να τσακώνονται για άγνωστο λόγο, όταν ξαφνικά ο ένας έβγαλε μαχαίρι και χτύπησε τον άλλο.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Οι πρώτες βοήθειες προσφέρθηκαν στον τραυματία, ενώ οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ αναζήτησαν τον δράστη, ο οποίος είχε “χαθεί” στους γύρω δρόμους.