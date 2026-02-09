Πάτρα: Τον απείλησε με όπλο και τον χτύπησε για να πει ψέματα στις Αρχές

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές την Δεύτερα 9/2 όταν ένας 22χρονος κατήγγειλε έναν 24χρονο στην Ασφάλεια Πατρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news ο 22χρονος φαίνεται να κατήγγειλε τον 24χρονο ότι μπήκε στο σπίτι του, έχοντας όπλο και τον απείλησε πως θα τον σκοτώσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία τον χτύπησε στο πρόσωπο τραυματίζοντας τον. Ο λόγος που έγινε αυτή η επίθεση φέρεται να είναι ότι ο 24χρονος θέλησε να αναγκάσει τον 22χρονο να πει ψέματα στις Αρχές για μια υπόθεση που εμπλέκεται.

Η Ασφάλεια σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος αναζητείται.