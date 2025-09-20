Πάτρα: 32χρονος μαχαίρωσε 36χρονο και εξαφανίστηκε
Τι καταγγέλλει το θύμα
Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγγέλλει 36χρονος στην Πάτρα καθώς ισχυρίζεται ότι ένας 32χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι και εξαφανίστηκε.
Όπως αναφέρει στην καταγγελία του ο 36χρονος, ο 32χρονος, τον οποίο κατονόμασε στην Αστυνομία, τον μαχαίρωσε μία φορά στο πόδι και μία στην κοιλιά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Η προανάκριση διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις