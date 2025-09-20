Πάτρα: 32χρονος μαχαίρωσε 36χρονο και εξαφανίστηκε

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγγέλλει 36χρονος στην Πάτρα καθώς ισχυρίζεται ότι ένας 32χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι και εξαφανίστηκε.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία του ο 36χρονος, ο 32χρονος, τον οποίο κατονόμασε στην Αστυνομία, τον μαχαίρωσε μία φορά στο πόδι και μία στην κοιλιά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Η προανάκριση διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές.