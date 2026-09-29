Πατούλης, OMS και Μύκονος: Τι επισημαίνει το Nassosblog για τις εταιρείες και την υπόθεση Καρνεάδου

Στην ανάγκη να εξεταστούν χωριστά η υπόθεση του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, οι εταιρικές συμμετοχές του Γιώργου Πατούλη και οι υπηρεσίες που προβλήθηκαν μέσω της OMS Total Care εστιάζει δημοσίευμα του Nassosblog.

Το μέσο επισημαίνει ότι τα ερωτήματα για τους ελέγχους στο ιατρείο όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι σοβαρά και πρέπει να διερευνηθούν. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η εμφάνιση του ονόματος Πατούλη σε έναν ιστότοπο δεν αποδεικνύει από μόνη της πως είχε διοικητική ή επιχειρησιακή ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που προβαλλόταν εκεί.

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Η συμμετοχή στην OMS Αθηνών και η θέση Πατούλη

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχει αναγνωρίσει ότι συμμετέχει με ποσοστό 50% στην εταιρεία OMS Στόμα – Γνάθος – Πρόσωπο Αθηνών. Έχει επίσης δηλώσει ότι είναι εταίρος στο MEDI DERMA στο Μαρούσι.

Σε δημόσια απάντησή του, την οποία παρουσίασε το DEBATER, ο Γιώργος Πατούλης υποστήριξε ότι οι εταιρείες OMS της Θεσσαλονίκης είναι διαφορετικές νομικές οντότητες, με τις οποίες δεν συνδέεται. Δήλωσε ακόμη ότι δεν είναι πρόεδρος σε καμία από τις εταιρείες και ότι στα δύο ιατρεία στα οποία συμμετέχει δεν παρέχονται υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής ή ευεξίας.

Για την ιστοσελίδα OMS Total Care, η εξήγησή του είναι ότι συγκέντρωνε υπηρεσίες διαφορετικών εταιρειών και δομών και ότι είχαν αναρτηθεί σε αυτήν ανακριβείς πληροφορίες για εταιρικές ιδιότητες, οι οποίες στη συνέχεια διορθώθηκαν.

Τι τίθεται για τις υπηρεσίες στη Μύκονο

Το Nassosblog αναφέρεται στον δημόσιο διάλογο για υπηρεσίες υγείας που φέρεται να προβάλλονταν σε τουρίστες στη Μύκονο, ακόμη και σε ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη, μέσα από υλικό που συνδέθηκε με την OMS Total Care. Σημειώνει επίσης ότι άλλα δημοσιεύματα έχουν επικαλεστεί απάντηση του ΕΟΦ σχετικά με σκευάσματα που εμφανίζονταν στο υλικό αυτό.

Το δημοσίευμα δεν αντιμετωπίζει την κοινή διαδικτυακή προβολή ως απόδειξη προσωπικής εμπλοκής του Πατούλη στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε σχέση με την υπόθεση της Μυκόνου.

Για να διαπιστωθεί ποιος είχε πραγματική ευθύνη, χρειάζεται να εξεταστεί ποια νομική οντότητα προσέφερε τις υπηρεσίες, ποιος τις διαχειριζόταν, ποιος τις τιμολογούσε και ποιος τις παρείχε. Η δήλωση του Πατούλη αποτελεί τη δική του θέση· η οριστική απάντηση προϋποθέτει έλεγχο των σχετικών εγγράφων.

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Ξεχωριστή η έρευνα για την Καρνεάδου

Το Nassosblog τονίζει ότι η συζήτηση για την OMS δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από την έρευνα για το ιατρείο της Καρνεάδου. Εκεί τα ερωτήματα αφορούν την άδεια του χώρου, τις πράξεις που πραγματοποιούνταν, τους ελέγχους που έγιναν και όσα διαπιστώθηκαν.

Ο Γιώργος Πατούλης έχει ανακοινώσει έκτακτο έλεγχο του ΙΣΑ στον συγκεκριμένο χώρο. Το τι συνέβη στο ιατρείο και το ποιος συνδεόταν με τις υπηρεσίες που προβάλλονταν στη Μύκονο είναι διαφορετικά ερωτήματα, τα οποία χρειάζονται το καθένα τα δικά του στοιχεία.