Κουσουλός απαντά στον Πατούλη: «Πώς οι έλεγχοι του ΙΣΑ δεν εντόπισαν τα μηχανήματα;»

Σε ανοιχτή σύγκρουση εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση μεταξύ του Πέτρου Κουσουλού και του Γιώργου Πατούλη για το ιατρείο της Καρνεάδου, με τον δημοσιογράφο να απαντά στην επίθεση του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και να θέτει σειρά ερωτημάτων για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο νέος γύρος της κόντρας έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημόσια επίθεση του Γιώργου Πατούλη στον Πέτρο Κουσουλό, με τον πρόεδρο του ΙΣΑ να υποστηρίζει ότι ο δημοσιογράφος είχε επισκεφθεί το ιατρείο, είχε δει το επίμαχο μηχάνημα και δεν είχε ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές.

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Πρόκειται για ισχυρισμούς του Γιώργου Πατούλη, οι οποίοι δεν αποτελούν από μόνοι τους διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο Πέτρος Κουσουλός περνά τώρα στην αντεπίθεση.

«Απαντήστε στα πραγματικά ερωτήματα»

Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι διάβασε «με πολύ προσοχή» την ανάρτηση του προέδρου του ΙΣΑ και υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Πατούλης επιχειρεί να μετατρέψει «μια θεσμική αποτυχία ελέγχου σε προσωπική επίθεση».

«Κύριε Πατούλη, αντί να επιχειρείτε να μετατρέψετε μια θεσμική αποτυχία ελέγχου σε προσωπική επίθεση εναντίον μου, απαντήστε στα πραγματικά ερωτήματα», αναφέρει.

Ο Κουσουλός επαναφέρει στο επίκεντρο τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο και ρωτά:

«Πώς ένας θεσμικός έλεγχος δεν εντόπισε εξοπλισμό που τελικά υπήρχε εκεί; Πώς ελέγχθηκε το ιατρείο; Τι ακριβώς ελέγχθηκε;»

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Τι έχει αναφέρει ο ΙΣΑ για τους ελέγχους

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει αναφέρει ότι μετά από άτυπη ενημέρωση που έλαβε το 2025 για θεραπείες στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι.

Σύμφωνα με την εκδοχή του ΙΣΑ, κατά τους ελέγχους αυτούς δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

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Αργότερα, τον Ιούλιο του 2026, υποβλήθηκε στον Σύλλογο δήλωση από την Ιωάννα Γάκα για «αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Όπως έχει ήδη γράψει το DEBATER, στα συνοδευτικά έγγραφα υπήρχε τιμολόγιο ύψους 29.509,98 ευρώ με περιγραφή «inuspheresis double Filtration Device».

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Ο φάκελος εξετάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση νέου αιφνιδιαστικού ελέγχου.

Κουσουλός: «Υπήρχε καταγγελία ήδη από το 2014»

Στην απάντησή του ο δημοσιογράφος επαναφέρει και το θέμα της καταγγελίας του 2014.

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«Υπήρχε καταγγελία ήδη από το 2014. Υπήρξαν έλεγχοι το 2024 και το 2025. Και παρ’ όλα αυτά, σήμερα ο ίδιος ο ΙΣΑ λέει ότι τα επίμαχα μηχανήματα δεν είχαν καταγραφεί», υποστηρίζει.

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει πάντως ουσιώδης διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ως προς τη σημασία της καταγγελίας.

Ο Γιώργος Πατούλης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη καταγγελία ήταν άσχετη με την πλασμαφαίρεση και αφορούσε παράνομη έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ την είχε παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Η προηγούμενη επίθεση Πατούλη

Ο Γιώργος Πατούλης είχε προηγουμένως περάσει στην αντεπίθεση μετά το ρεπορτάζ του Πέτρου Κουσουλού.

«Ο κ. Κουσουλός στην προσπάθειά του να θολώσει τα νερά για το γεγονός ότι είχε πάει στο ιατρείο της κυρίας Γάκα, ότι είχε δει το παράνομο μηχάνημα και δεν το είχε καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές αν και ρεπόρτερ, προσπαθεί να δικαιολογηθεί κατηγορώντας τον Ι.Σ.Α.», είχε αναφέρει.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ παραδέχθηκε ότι οι ελεγκτικές επιτροπές δεν είχαν εντοπίσει το επίμαχο μηχάνημα, υποστηρίζοντας ότι «οι επιτροπές εξαπατήθηκαν».

«Αυτός όμως δεν είναι λόγος να μας χρεώνουν δόλο, άνθρωποι που έχουν και οι ίδιοι ευθύνη», πρόσθεσε.

«Δεν θολώνουμε εμείς τα νερά»

Ο Πέτρος Κουσουλός απαντά πλέον ευθέως και σε αυτή την αιχμή.

«Αντί λοιπόν να αναζητάτε ευθύνες στον δημοσιογράφο που έφερε τα στοιχεία στο φως, εξηγήστε πώς οι έλεγχοι του φορέα που διοικείτε δεν κατάφεραν να εντοπίσουν όσα αποκαλύφθηκαν εκ των υστέρων», αναφέρει.

Και συνεχίζει:

«Δεν θολώνουμε εμείς τα νερά. Εμείς θέτουμε τα ερωτήματα που οφείλατε εσείς να έχετε απαντήσει προ πολλού».

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με προαναγγελία συνέχισης της δημοσιογραφικής έρευνας:

«Και πιστέψτε με, θα επιμείνουμε με πολύ πιο σκληρό ρεπορτάζ!»

Η σημερινή αποκάλυψη Κουσουλού και η ανάρτηση της 9ης Σεπτεμβρίου

Η αντιπαράθεση άρχισε μετά τη σημερινή αποκάλυψη του δημοσιογράφου ότι είχε επισκεφθεί ο ίδιος το ιατρείο της Καρνεάδου πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αρχικά είχε πάει ως ενδιαφερόμενος για ζήτημα υγείας και ότι στη συνέχεια, όταν προέκυψαν πληροφορίες που του δημιούργησαν ερωτήματα, άρχισε να διερευνά δημοσιογραφικά τη λειτουργία του χώρου.

Το DEBATER ανέδειξε επίσης παλαιότερη ανάρτηση του Πέτρου Κουσουλού από τις 9 Σεπτεμβρίου, στην οποία έκανε λόγο για «εξειδικευμένο κέντρο» στο Κολωνάκι και μετέφερε πληροφορία περί «πιστοποίησης των Ελβετών που έχουν τα μηχανήματα».

Η αντιπαράθεση έχει πλέον μετατοπιστεί σε δύο διαφορετικά ερωτήματα: από τη μία, τι ακριβώς γνώριζε ο Πέτρος Κουσουλός και πότε, και από την άλλη, πώς πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι του ΙΣΑ και γιατί δεν εντοπίστηκαν τότε τα μηχανήματα που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της έρευνας.

Τα ζητήματα αυτά παραμένουν αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης και έρευνας και δεν πρέπει να συγχέονται με δικαστικά διαπιστωμένες ευθύνες.

Περισσότερα για όλες τις εξελίξεις γύρω από τον Γιώργο Πατούλη και τον Πέτρο Κουσουλό στο DEBATER.