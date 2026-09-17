Γιώργος Πατούλης: «Δέχομαι αήθη προσωπική επίθεση» – Τι απαντά για τις εταιρείες

Ο Γιώργος Πατούλης απαντά σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις για εταιρικές δραστηριότητες. Τι διευκρινίζει για τις συμμετοχές και τον ρόλο του σε ιατρικές εταιρείες.

Σε εκτενή δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Γιώργος Πατούλης, απαντώντας σε ισχυρισμούς που, όπως καταγγέλλει, αναπαράγονται τις τελευταίες ώρες χωρίς να έχει ελεγχθεί προηγουμένως η ακρίβειά τους.

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Με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής κάνει λόγο για «αήθη προσωπική και σε κάθε επίπεδο επίθεση», ενώ παραθέτει αναλυτικά τη δική του εκδοχή για τη σχέση του με συγκεκριμένες εταιρείες και δομές στον χώρο της Υγείας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλα τα σχετικά εταιρικά στοιχεία είναι δημόσια διαθέσιμα και θα μπορούσαν να έχουν ελεγχθεί μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου πριν από τη δημοσιοποίηση των επίμαχων αναφορών.

Τι αναφέρει για τις εταιρείες O.M.S.

Ο Γιώργος Πατούλης δηλώνει ότι δεν συμμετέχει και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εταιρική, διαχειριστική ή συμβατική σχέση με τις εταιρείες:

«O.M.S. – Στόμα Γνάθος Πρόσωπο Ιδιωτικό Ιατρείο ΙΚΕ», με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

«O.M.S. Aesthetics Εύοσμος Ιδιωτικό Ιατρείο Χειρουργικής και Αισθητικής Ιατρικής ΙΚΕ», με έδρα τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου.

Όπως επισημαίνει, δεν συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο των δύο επιχειρήσεων, δεν είναι διαχειριστής και δεν συνδέεται μαζί τους ως συμβαλλόμενος. Προσθέτει ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν να επιβεβαιωθούν μέσα από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ.

Αναφορικά με την ονομασία «O.M.S. Total Care», διευκρινίζει ότι δεν αποτελεί επωνυμία ή διακριτικό τίτλο νομικού προσώπου, αλλά αφορά αποκλειστικά ιστότοπο στον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν αναρτηθεί ανακριβείς πληροφορίες.

Σε ποια εταιρεία κατέχει το 50%

Στην ίδια ανάρτηση ο Γιώργος Πατούλης αναφέρει ότι κατέχει το 50% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας «O.M.S. Στόμα Γνάθος Πρόσωπο Αθηνών Ιδιωτικό Οδοντιατρείο και Ιατρείο ΙΚΕ», η οποία έχει έδρα στον Δήμο Αθηναίων.

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Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι πέραν της εταιρικής συμμετοχής του δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, ούτε έχει καθήκοντα διαχείρισης ή εκπροσώπησης.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, το ιατρείο λειτουργεί με επιστημονικά υπεύθυνο οδοντίατρο.

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Οι διευκρινίσεις για τη MEDI DERMA

Ο πρώην περιφερειάρχης αναφέρεται και στη συμμετοχή του στην εταιρεία «MEDI DERMA Μαρούσι Ιδιωτικό Ιατρείο», τονίζοντας ότι δεν είναι διαχειριστής ούτε επιστημονικά υπεύθυνος.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με δύο τμήματα ιατρικών ειδικοτήτων, ένα πλαστικής χειρουργικής και ένα δερματολογίας.

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Κατά τον ίδιο, ο φορέας λειτουργεί με νόμιμη άδεια και διαθέτει επιστημονικά υπεύθυνους γιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Τι λέει για το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας

Στην τοποθέτησή του ο Γιώργος Πατούλης κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στο Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας.

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Όπως αναφέρει, πρόκειται για Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που συστάθηκε το 2017 με σκοπό τη διασύνδεση με την ελληνική ομογένεια και την προβολή της Ελλάδας στον τομέα του ιατρικού τουρισμού.

Υποστηρίζει ότι η ΑΜΚΕ δεν ανέπτυξε ποτέ δράση ή οικονομική δραστηριότητα, δεν πραγματοποίησε συναλλαγές και παραμένει σε αδράνεια, έχοντας καταθέσει μόνο μηδενικές φορολογικές δηλώσεις.

«Θα μπορούσαν εύκολα να είχαν ελεγχθεί»

Ο Γιώργος Πατούλης ολοκληρώνει την ανάρτησή του επιμένοντας ότι όλα τα σχετικά στοιχεία είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα εξετάσει.

Καταγγέλλει ότι οι αναφορές σε βάρος του είναι αβάσιμες και συκοφαντικές και υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν είχε προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος των επίσημων εταιρικών δεδομένων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη

«Τις τελευταίες ώρες δέχομαι μια αήθη προσωπική και σε κάθε επίπεδο επίθεση, με ανυπόστατους ισχυρισμούς και αβάσιμες υποθέσεις που αναπαράγονται χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος της ακρίβειάς τους.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζω τα εξής:

Ι. Οι εταιρείες

(1) “O.M.S. – Στόμα Γνάθος Πρόσωπο Ιδιωτικό Ιατρείο ΙΚΕ” με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης και

(2) “O.M.S. Aesthetics Εύοσμος Ιδιωτικό Ιατρείο Χειρουργικής και Αισθητικής Ιατρικής Ι.Κ.Ε.” με έδρα τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

είναι δύο εταιρείες στις οποίες δεν συμμετέχω και δεν συνδέομαι με οποιαδήποτε σχέση (ούτε στο εταιρικό κεφάλαιο, ούτε ως διαχειριστής, ούτε ως συμβαλλόμενος), όπως εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει από το ΓΕ.Μ.Η.

Το “O.M.S. Total Care” δεν αντιστοιχεί στην επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο οποιουδήποτε νομικού προσώπου οποιασδήποτε μορφής, αφορά αποκλειστικά ιστότοπο, στον οποίο, ωστόσο, είχαν συμπεριληφθεί ανακριβείς πληροφορίες.

Στην εταιρεία με την επωνυμία “O.M.S. Στόμα Γνάθος Πρόσωπο Αθηνών Ιδιωτικό Οδοντιατρείο και Ιατρείο ΙΚΕ” με έδρα τον Δήμο Αθηναίων κατέχω το 50% του εταιρικού κεφαλαίου, χωρίς καμία άλλη σχέση (παροχή ιατρικών υπηρεσιών, διαχείριση ή εκπροσώπηση κ.λπ.), το οποίο λειτουργεί με επιστημονικά υπεύθυνο οδοντίατρο.

ΙΙ. Όσον αφορά στη συμμετοχή μου στην εταιρεία με την επωνυμία “MEDI DERMA Μαρούσι Ιδιωτικό Ιατρείο”, η αλήθεια είναι ότι στην εταιρεία αυτή δεν είμαι διαχειριστής ούτε και επιστημονικά υπεύθυνος. Πρόκειται για έναν φορέα ΠΦΥ, με δύο τμήματα ιατρικών ειδικοτήτων (πλαστικής χειρουργικής και δερματολογίας), που λειτουργεί με νόμιμη άδεια και επιστημονικά υπευθύνους ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας.

ΙΙΙ. Το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας είναι ΑΜΚΕ που στόχο είχε τη διασύνδεση και την προβολή της Ελλάδας στην ομογένεια αναφορικά με τον Ιατρικό Τουρισμό. Συστάθηκε το 2017, πλην όμως ουδέποτε ανέπτυξε οποιαδήποτε δράση ή δραστηριότητα ή οικονομική συναλλαγή και για τον λόγο αυτό μέχρι σήμερα έχει υποβάλει μόνο μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, τελούσα σε αδράνεια.

Όλα τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα μπορούσαν εύκολα να είχαν ελεγχθεί πριν από την αναπαραγωγή αβάσιμων και συκοφαντικών ισχυρισμών».