Μαρινάκης για Τριαντόπουλο: «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη – Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας»

Την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη και την ισχύ του τεκμηρίου αθωότητας υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, μετά το βούλευμα με το οποίο ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τη σημερινή εξέλιξη «ενδιάμεσο στάδιο» μέχρι την τελική κρίση της Δικαιοσύνης και εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με ιδιαίτερη αναφορά στο ΠΑΣΟΚ.

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«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας». Ο ίδιος ο Χρήστος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2027 και δήλωσε πως θα αποδειχθεί η αθωότητά του.

Η απάντηση Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, «προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ», ότι ενώ είχαν επικρίνει τότε αυτή την επιλογή, σήμερα μιλούν για δικαίωση των θέσεών τους.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εάν ίσχυαν όσα υποστήριζε η αντιπολίτευση για το κατηγορητήριο, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή ζητώντας την τροποποίηση ή την αναβάθμισή του. Πρόκειται για την πολιτική και νομική ανάγνωση που διατύπωσε ο ίδιος για το βούλευμα.

«Οι παραλείψεις δεν έχουν σχέση με όσα διακινούσαν»

Ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε ακόμη να διαχωρίσει την πράξη για την οποία παραπέμπεται ο κ. Τριαντόπουλος από τις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί δημόσια σχετικά με τις παρεμβάσεις στον τόπο του δυστυχήματος.

Υποστήριξε ότι οι παραλείψεις που αποτελούν αντικείμενο της παραπομπής «δεν έχουν καμία σχέση» με ισχυρισμούς περί συγκάλυψης παράνομου φορτίου και ξυλολίου, τους οποίους απέδωσε στην αντιπολίτευση και χαρακτήρισε ψευδείς.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε να σταματήσουν οι δημόσιες προεξοφλήσεις της δικαστικής κρίσης: «Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».