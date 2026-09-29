“Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά είπε η Γάκα στον Θεοδωρόπουλο, επικράτησε πανικός” – Η κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου στο Κολωνάκι

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς κατέθεσε ακόμα μία νοσηλεύτρια ως μάρτυρας στον ανακριτή, λέγοντας ότι η γιατρός είπε στον άνδρα της ότι «ο Μαζωνακης δεν είναι καλά».

Η 53χρονη νοσηλεύτρια εργαζόταν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και δεν είχε καταθέσει προανακριτικά καθώς δεν είχε κληθεί.

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Στην κατάθεσή της η μάρτυρας, ανέφερε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν έκανε πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής και συγκεκριμένα ανέφερε: «Βρισκόμουν στον χώρο και έμπαινα και έβγαινα από τον δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης δύο φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Μαζί μου έμπαινε και μια η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα. Είναι κάτι που κάναμε όλες μας καθημερινά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει. Όταν έγινε το περιστατικό η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: “Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά” και τότε επικράτησε πανικός».

Και αυτή η μάρτυρας αναφέρθηκε στον πανικό που επικρατούσε, τονίζοντας ότι «όταν έγινε το περιστατικό επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς από τους γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη».

Όπως και οι συνάδελφοί της, η μάρτυρας είπε ότι ενημερώθηκαν από το διαδίκτυο για το τι είχε συμβεί με τον τραγουδιστή. «Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα. Δεν είχαμε αντιληφθεί τι έχει γίνει» ανέφερε στην κατάθεσή της.