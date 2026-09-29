Δίκη για τα Τέμπη: Να κατασχεθεί το κινητό του Νικόλαου Ναλμπάντη πρότεινε η εισαγγελέας

Με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα της οικογένειας του Νικόλαου Ναλμπάντη ολοκληρώθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου η συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο επίκεντρο βρέθηκε το υπηρεσιακό κινητό του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Η εισαγγελέας πρότεινε να διαταχθεί η κατάσχεση της συσκευής και να συνταχθεί η σχετική έκθεση από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο. Επιφυλάχθηκε, ωστόσο, ως προς το αίτημα να πραγματοποιηθεί εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη στο κινητό. Πρόκειται για εισαγγελική πρόταση· το δικαστήριο θα αποφασίσει επί των αιτημάτων.

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Τι ζητά η οικογένεια να εξεταστεί στο κινητό

Το υπηρεσιακό κινητό είχε παραδοθεί στην αρραβωνιαστικιά του Νικόλαου Ναλμπάντη λίγες ημέρες μετά τη σύγκρουση και κατατέθηκε στο δικαστήριο την προηγούμενη εβδομάδα.

Η οικογένειά του ζητά εργαστηριακή εξέταση για να διερευνηθεί αν έγινε προσπάθεια επικοινωνίας με τον σταθμάρχη ή άλλο πρόσωπο μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον σταθμό της Λάρισας. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει από τη συγκεκριμένη εξέταση συμπέρασμα για το αν υπήρξε τέτοια επικοινωνία.

Η σημερινή διαδικασία αφορά το κινητό του βοηθού μηχανοδηγού Νικόλαου Ναλμπάντη. Σε προηγούμενη συνεδρίαση είχε απασχολήσει χωριστό αίτημα για την εξέταση του κινητού του σταθμάρχη.

Τι πρότεινε για Γεωργιάδη και Μαρκόπουλο

Η εισαγγελέας πρότεινε επίσης να απορριφθεί το αίτημα κλήσης ως μαρτύρων του Άδωνι Γεωργιάδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου, το οποίο είχε υποβάλει η οικογένεια Ναλμπάντη.

Και σε αυτή την περίπτωση, η πρόταση της εισαγγελέως δεν αποτελεί ακόμη απόφαση του δικαστηρίου.

Νέα αιτήματα για οστά, πρώην γενικούς γραμματείς και ευρωπαϊκά έγγραφα

Κατά τη συνεδρίαση υποβλήθηκαν τρία ακόμη αιτήματα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη Ασλανίδη, ζήτησε μέσω των συνηγόρων του να εντοπιστούν και να καταμετρηθούν οστά που, όπως ανέφεραν, φυλάσσονται στο Εφετείο Λάρισας. Ζήτησε ακόμη να γίνει ταυτοποίηση και να ληφθούν κατάλληλα δείγματα για ειδικές εξετάσεις σχετικά με την αιτία θανάτου.

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Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι συνήγοροι, τα συγκεκριμένα οστά είχαν περισυλλεγεί από σημεία της Λάρισας όπου μεταφέρθηκαν συντρίμμια των αμαξοστοιχιών και χώματα από τον χώρο της σύγκρουσης.

Τα άλλα δύο αιτήματα αφορούν την κλήση επτά πρώην γενικών γραμματέων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που υπηρέτησαν την περίοδο 2016–2023, και την προσκόμιση της αλληλογραφίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

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Οι καταθέσεις των συγγενών

Στο δικαστήριο κατέθεσαν και συγγενείς των θυμάτων. Ο Λάζαρος Πορφυρίδης, πατέρας της Καλλιόπης Πορφυρίδου, είπε ότι τα παιδιά τους «φύγανε άδικα», ενώ η μητέρα της, Άννα Καρατζόγλου, ζήτησε να διερευνηθούν οι παρεμβάσεις στον χώρο της σύγκρουσης και να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τον θάνατο της κόρης της.

Ο Δημήτρης Μπουρνάζης, που έχασε τον πατέρα και τον αδελφό του, ζήτησε την απόδοση δικαιοσύνης. Η οικογένεια του ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους περιέγραψε τις συνέπειες της απώλειας για τους οικείους του.

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Κατέθεσε επίσης ο Άγγελος Μπόζο, γιος του εργαζομένου στο κυλικείο της αμαξοστοιχίας Παυλίνι Μπόζο. Αναφέρθηκε σε όσα, όπως είπε, αντίκρισε τις πρώτες ώρες στον τόπο της σύγκρουσης και σε προβλήματα του σιδηροδρόμου που του είχε περιγράψει ο πατέρας του.

Οι καταθέσεις συγγενών συνεχίζονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.