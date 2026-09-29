Πατούλης για τον έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας: «Εγώ τον ζήτησα από τον υπουργό Υγείας»

Τη διενέργεια πλήρους ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές ζητά ο Γιώργος Πατούλης, μετά τη διαβίβαση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ισχυρισμών που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρει ότι ο ίδιος ζήτησε από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να προχωρήσει η θεσμική διερεύνηση.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες που προέκυψαν από δημοσιεύματα για τον ΙΣΑ και τον πρόεδρό του. «Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

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«Η ορθή θεσμική οδός»

«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα», σημειώνει ο Γιώργος Πατούλης.

Όπως υποστηρίζει, ζήτησε ο ίδιος «πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές», ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «ανθρωποφαγία», «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «στοχοποίησή» του.

Δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με τους ελεγκτές

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ τονίζει ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς» και δηλώνει πως θα συνδράμει με κάθε τρόπο στο έργο τους «ώστε να λάμψει η αλήθεια».

Η διαβίβαση των ισχυρισμών στην ΕΑΔ ανοίγει τον δρόμο για τη θεσμική εξέτασή τους. Η ανακοίνωση του κ. Πατούλη αποτελεί τη δική του απάντηση στις καταγγελίες· τα πραγματικά περιστατικά θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

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